Plano de diária extra a guardas é contestado pelo sindicato

O SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana) protocolou na câmara, nesta segunda, um parecer jurídico no qual contesta o projeto de lei que prevê diária extra para os guardas municipais atuarem nas escolas. Segundo o sindicato, a proposta é inconstitucional e pode trazer transtornos futuros.

A propositura, de autoria da prefeitura, institui a Deje-Gama (Diária Especial por Jornada Extraordinária da Guarda Municipal de Americana), que corresponde a cinco, oito, dez ou 12 horas contínuas de atividades fora da jornada normal. Os guardas poderão receber até R$ 534,45 por diária extra.

O texto estabelece que o pagamento não configura hora extra, pois tem natureza indenizatória. O SSPMA, porém, entende que o valor possui natureza remuneratória e, portanto, precisa ser pago a título de hora extra.

O advogado do sindicato, Antonio Duarte Junior, apontou que indenização não pode ser confundida com remuneração.

“A remuneração é o salário, acrescido das demais vantagens auferidas pelo empregado e incorporado ao seu patrimônio, como contraprestação pelos serviços prestados. A indenização é a reparação do patrimônio do trabalhador, ressarcindo despesas, por estes efetuadas, necessárias para a realização do serviço.”

Quando se trata de um pagamento remuneratório, ao trabalhar fora da jornada, o guarda deve receber 50% a mais do que a remuneração normal, conforme está previsto na Constituição Federal.

O montante pago também deve integrar a base de cálculo para apuração de outras verbas contratuais ou estatutárias, como 13º salário, férias e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

O projeto de lei já foi aprovado em primeira discussão pelos vereadores. A segunda e última votação ocorre nesta terça. “Ainda pode ser corrigido, para que se evite maiores prejuízos tanto para os servidores quanto para a prefeitura se, de repente, surgirem ações [judiciais]”, disse o presidente do SSPMA, Toninho Forti.

Procurada pelo LIBERAL, a prefeitura defendeu que a proposta “trata de uma modalidade de prestação de serviço diferente da condição de hora extra, não guardando qualquer relação entre as modalidades conforme descrito no projeto.”

“Trata-se de medida necessária diante da onda de acontecimentos nas escolas do País, que torna indispensável a adoção de medidas por parte do Executivo, sem deixar de observar a economicidade de recursos, visando ao Princípio da Eficiência da Administração Pública”, comunicou.