Plano de carreira de servidores fica para 2019

A implantação e votação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Públicos de Americana ficou para 2019. Após atraso por parte da prefeitura, a elaboração começou a ser feita e o documento ainda tramita por departamentos do Executivo e só será concluído no ano que vem. Ele precisa ser aprovado pelos vereadores para valer no ano seguinte.

A proposta de plano deveria ter sido encaminhada pela prefeitura ao sindicato até o fim de agosto, para cumprir promessa feita no início do ano pelo prefeito Omar Najar (MDB), durante a negociação do reajuste salarial. Com o prazo esgotado, o presidente do sindicato, Toninho Forti, cobrou publicamente o chefe do Executivo durante reunião realizada com diretoras da rede municipal da educação em setembro.

O assunto começou a ser discutido pelo sindicato e representantes da prefeitura no fim de setembro. As tratativas seguiram desde então, mas os trabalhos não foram concluídos a tempo de encaminhar o projeto para a câmara ainda neste ano para que o plano pudesse ser aplicado já em 2019.

Além de prever reajustes fixos de salário para servidores de todas as áreas após determinados períodos, o plano deve tratar da carreira de todas as funções e setores, elencando também compromissos do servidor. O plano também prevê a evolução funcional, para gabaritar os servidores de carreira para que eles possam vir a ocupar cargos comissionados.

“Ainda estamos aguardando o levantamento dos custos que as mudanças irão acarretar. Sei que o Departamento de Recursos Humanos já realizou os estudos e, agora, isso se encontra no Setor de Informática da prefeitura para conclusão. Esse levantamento é necessário até para conhecermos o quanto as mudanças acarretarão no índice estabelecido na LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), entre outras coisas”, explicou o presidente do sindicato.

Antes de seguir para a câmara, o plano precisa ser aprovado pela categoria, de acordo com Toninho. “Deve ficar para o início do próximo exercício. Vamos cobrar celeridade da administração”, afirmou o sindicalista.

A prefeitura informou que, mesmo diante do recente afastamento e retomada de Toninho ao cargo do sindicato, os trabalhos não foram interrompidos. “Estão sendo feitos estudos sobre os cargos e eventual evolução salarial com o objetivo de medir o impacto disso no orçamento. Esse estudo está sendo elaborado por servidores que não pertencem à comissão. Quando finalizado, a comissão retoma os trabalhos”, trouxe a nota.