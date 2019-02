Plano de ação prevê melhorias no Jardim Boer I e II

Nesta quinta-feira (14), o secretário de Meio Ambiente de Ameircana, Odair Dias, foi até o bairro Jardim Boer II para discutir e elaborar junto aos moradores, um cronograma de ações voltadas a diversas melhorias nos bairros Jardim Boer I e II.

O encontro teve como objetivo unir a prefeitura e moradores locais para debater as manutenções necessárias nas áreas públicas e particulares dos bairros, apontar e avaliar os casos existentes e definir uma programação para a realização dos serviços. Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Participaram da reunião representantes das secretarias de Meio Ambiente, de Obras e Serviços Urbanos, do DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana), da UPJ (Unidade de Praças e Jardins), do GPA (Grupo de Proteção Ambiental), da empresa MB Engenharia e Meio Ambiente, moradores locais e membros da Associação de Moradores do Jardim Boer II.

“Vamos procurar fazer o melhor para os bairros e é de extrema importância a conscientização da população sobre a responsabilidade compartilhada. Tivemos relatos dos próprios moradores na reunião sobre descartes de lixos feitos irregularmente pela população nas ruas, em frente às escolas e em terrenos”, destacou Odair Dias.

“São atitudes como esta que devemos evitar, que comprometem o meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas. Após a reunião, os moradores vão listar os locais e documentar os pedidos, para então a Prefeitura fazer a programação e concluir os serviços”, completou o secretário.

Os moradores enalteceram o encontro e uma nova reunião deve acontecer novamente no bairro dentro de 15 dias.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.