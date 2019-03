Placas de granito caem do Amina Najar e assustam

Placas de granito despencaram da fachada do Edifício Amina Najar, na Rua 7 de Setembro, Centro de Americana, na tarde da última segunda-feira. O acidente assustou pedestres e motoristas que passavam pelo local, além de comerciantes do entorno.

O prédio Amina Najar é considerado um dos mais antigos de Americana. Ele fica no quarteirão entre as ruas 30 de Julho e 12 de Novembro, um dos mais movimentados da região central. Sua fachada é toda em pastilha, com detalhes em granito preto.

Além de revestir os pilares do edifício, o granito está em nove faixas na altura do quarto andar. Cada faixa possui três placas de granito no tamanho aproximado de 50 por 40 centímetros. Por volta das 15 horas de segunda-feira, duas dessas placas caíram na Rua 7 de Setembro.

“Fez muito barulho. Pensamos que tivesse acontecido algum acidente”, informou a comerciante Daniela Domingues Azanha. Ela tem uma loja ali perto e correu para a rua ao ouvir o estrondo provocado pela queda do granito. Por sorte, avalia Daniela, nenhum pedestre ou veículo passava pelo edifício naquele momento.

Um engenheiro que trabalha num escritório próximo ao Edifício Amina Najar foi até o local logo após o acidente e fez filmagens do local mostrando o granito em pedaços ainda no meio da Rua 7 de Setembro e os carros tendo que desviar do que sobrou das placas. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

O profissional pediu para não ser identificado, mas destacou o perigo decorrente da situação. “Se tivesse atingido alguém, poderia ter matado”. Ele destacou que o prédio é antigo e a falta de manutenção pode ter sido a responsável pelo acidente.

Ontem à tarde, o entulho ainda estava no local, mas rente à calçada. No momento em que a reportagem esteve no edifício, por volta das 14 horas, não havia nenhuma sinalização impedindo a passagem de pedestres pela calçada em frente ao prédio ou delimitando a circulação de veículos.

A fachada dá sinais de que não foi a primeira vez que materiais do revestimento se desprendem. Há vários pontos sem pastilhas e há placas de granito faltando em outra faixa. A comerciante que conversou com o LIBERAL, informou que houve ocasião em que uma placa de vidro caiu de uma das janelas.

A Defesa Civil foi até o local ontem, mas não interditou o trecho. Em nota, informou apenas que entraria em contato com o proprietário para providenciar os reparos da fachada.

REFORMA

O Edifício Amina Najar foi construído há 47 anos. Ele possui 19 andares. Os quatro primeiros são compostos principalmente por quitinetes, embora haja algumas salas comerciais. A partir do quinto andar são todos apartamentos residenciais.

O advogado João Bosco Ramalho reside no décimo andar e responde como síndico pelo edifício. Ontem, ele se disse também assustado com o acidente de segunda-feira e garantiu que a partir de hoje todas as placas de granito que ainda restam na fachada serão retiradas.

Ele informou que uma empresa foi contratada para executar o serviço a partir de hoje. “É uma obra emergencial. Não queremos correr nenhum risco”. Segundo ele, no lugar das placas de granito haverá acabamento com pintura. As pastilhas, segundo ele, também serão recuperadas e impermeabilizadas.