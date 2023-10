Placa de telhado de velório no Cemitério da Saudade cai e atinge criança

Calhas ficaram entupidas e com isso a água danificou o forro do local - Foto: Divulgação

Uma menina de 11 anos foi atingida nas costas por uma placa de telhado do velório no Cemitério da Saudade, em Americana, que caiu durante a forte chuva de sábado. Apesar do susto, ela teve apenas algumas escoriações.

A mãe da criança, Flávia Medule, CEO da AconselhaMe, disse que sua filha conseguiu salvar dois garotos pequenos que estavam bem debaixo.

“Alguém gritou que o teto estava caindo, minha filha os empurrou e parte da placa acertou as costas dela”, explicou. “Estava do outro lado e quando me aproximei, encontrei minha filha. Acho que no fundo, ela ficou mais emocionada em ter salvado as duas crianças do que o susto”, disse a mãe.

O analista de sistemas Thiago Guilherme Ribas estava no velório acompanhado do filho de 2 anos. “Quando entrei já percebi o problema, porque escorria água pelo buraco que tinha no teto. Uma parte já estava encharcada. A impressão que tive foi de falta de manutenção”, afirmou Ribas.

“Quase que o pedaço do teto caiu em cima do meu filho, mas ele foi empurrado pela garotinha que era bem maior e acabou absorvendo o impacto”, completou o pai.

A administração municipal relatou que por conta das fortes chuvas as calhas transbordaram, atingindo o teto de gesso do velório. A prefeitura limpou as calhas e o forro será trocado.