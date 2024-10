PL é o partido com mais vereadores eleitos em Americana e região

Thiago Brochi, vereador do PL com mais votos em Americana, ao lado do prefeito Chico Sardelli - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O PL foi o partido que elegeu mais vereadores em toda a RPT (Região do Polo Têxtil) nas eleições deste domingo (6).

Ao todo, foram 12 cadeiras asseguradas pela sigla, com destaque para Americana e Santa Bárbara d’Oeste, que tiveram cinco e quatro candidatos eleitos, respectivamente.

Em Americana, os representantes do PL pelos próximos quatro anos já estavam no legislativo. São eles: Dr. Wagner Rovina, Léo da Padaria, Leonora Périco, Marcos Caetano e Thiago Brochi – que é o atual presidente da casa.

Brochi, inclusive, foi o mais votado da sigla, com 3.006 votos. Em toda a corrida eleitoral, ficou atrás apenas de Juninho Dias, que foi o mais votado da história, com 5.127.

Santa Bárbara, por sua vez, elegeu Alex Dantas, Felipe Corá, Gustavo Bagnoli e Kifú. Do quarteto, as novidades na casa serão Dantas e Bagnoli. O candidato do PL mais votado na cidade foi Kifú, que recebeu 2.448 votos e terminou a votação em terceiro lugar entre todos os vereadores.

No restante da região, um candidato se elegeu por cidade: Pelé, em Nova Odessa; Tavares, em Sumaré; assim como Clemilton Silva, em Hortolândia.

Crescimento

O resultado deste ano apresenta uma crescente se comparado às eleições de 2020. Antes da filiação de Jair Bolsonaro à sigla, foram nove eleitos do PL na região. O presidente do partido em Americana, Franco Sardelli, entende que o resultado diz respeito à ideologia política dos eleitores.

“O resultado das eleições mostra que a grande maioria da população de Americana e região se identifica mais com as pautas liberais da direita. Uma população que escolhe o lado certo no momento de decisão”, disse.

Franco ainda disse que o PL é “o único partido de direita do País”, ressaltando também as vitórias de Chico Sardelli e Rafael Piovezan, que concorriam à reeleição em Americana e Santa Bárbara.

Outros partidos

Para além do PL, outro destaque ficou por conta do PSD e do Republicanos, que elegeram 11 vereadores cada. Das cadeiras do PSD, três são em Americana e Nova Odessa, duas em Sumaré e Hortolândia, e uma em Santa Bárbara.

O Republicanos, por fim, teve quatro eleitos em Hortolândia, três em Santa Bárbara e Sumaré, e um em Americana.