PL coloca 5 vereadores na Câmara de Americana e Juninho Dias é o mais votado da história

Uma câmara alinhada com Chico Sardelli (PL), prefeito de Americana reeleito neste domingo (6) para um mandato de 2025 a 2028. É isso que dá para esperar da nova formação do Legislativo a partir do ano que vem, que terá cinco vereadores do mesmo partido do chefe do Executivo, além de outros 10 que são de siglas aliadas e deverão compor a base.

Também chamou a atenção no pleito deste fim de semana o resultado de Juninho Dias (PSD), que recebeu 5.127 votos e se tornou o parlamentar mais votado da história das eleições de Americana. Ele superou os 4.194 votos contabilizados para Luciano Corrêa (PSDB) nas eleições de 2008.

Dos 19 vereadores que atualmente estão na Casa, três abdicaram da candidatura à reeleição: Dr. Daniel (PP), Nathália Camargo (PP) e Vagner Malheiros (Novo).

Já dos 16 que estavam na disputa, apenas três não conseguiram se reeleger: Silvio Dourado (PL), que teve 1.744 votos; Thiago Martins, com 1.732; e Marschelo Meche (DC), com 131.

O PL, de Chico, seguirá com a maior bancada na câmara, representada por cinco parlamentares: Thiago Brochi, Léo da Padaria, Wagner Rovina, Marcos Caetano e Leonora Périco.

Por sua vez, o PSD, que é a legenda do vice-prefeito Odir Demarchi, terá Juninho Dias, Lucas Leoncine e Fernando da Farmácia.

Outro partido da base do atual prefeito é o PRD, que conseguiu fazer três nomes: Pastor Miguel Pires, Luiz da Rodaben e Roberta Lima – esta última será uma novidade na Casa, após receber 2.080 votos.

Ainda há mais dois partidos base de Chico que conseguiram emplacar dois vereadores cada um. O Agir será representado por Jean Mizzoni e Gutão do Lanche, ambos novatos no Legislativo.

Já o Podemos terá Leco Soares, atualmente importante nome da base do atual prefeito, e Renan De Angelo, uma novidade.

Oposição

Entre os 13 que se reelegeram, dois deles são, na atual formação da câmara, os principais nomes da oposição: Gualter Amado (PDT), com 2.517 votos, e Professora Juliana (PT), com 2.427.

Ainda deverá figurar na oposição Talitha De Nadai, irmã do ex-prefeito Diego De Nadai, que recebeu 1.300 votos.

Por fim, Jacira Chavare (Republicanos) pertence ao partido presidido em Americana pelo assessor técnico de gabinete na Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, Ricardo Molina, e poderá ter mais independência em suas decisões, ainda que Chico tenha o apoio do principal nome do Republicanos, o governador do Estado Tarcísio de Freitas.

Vereador mais votado de Americana pela segunda vez consecutiva, Juninho comemorou o resultado nas redes sociais e disse que os mais de 5,1 mil votos foram demonstrações “de confiança, reconhecimento, superação e trabalho.”

Segundo apurou o LIBERAL, ele é um dos cotados para assumir a presidência do Legislativo em 2025 e 2026, embora também estejam no páreo Lucas Leoncine, atual líder do governo Chico na câmara, e Léo da Padaria, outro importante nome da base.

Por sua vez, também de acordo com apuração da reportagem, Luiz da Rodaben poderá voltar a ser secretário de Habitação, assim como ocupou o cargo de 2021 a 2024, fazendo com que Levi Rossi (PRD), primeiro suplente e que recebeu 1.724 votos, assuma a cadeira.