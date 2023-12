Pit bull solto ataca e fere duas pessoas no Jardim Terramérica, em Americana

Vítimas receberam atendimento médico e passa bem; dono do animal ainda não foi identificado

Um cachorro da raça pit bull foi recolhido pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), após atacar duas pessoas no Jardim Terramérica, em Americana, na manhã desta sexta-feira (8).

As duas vítimas do ataque tiveram ferimentos, receberam atendimento médico e passam bem. O animal, que foi examinado, conta com boa saúde, mas ficará em observação por 10 dias. Ele não está microchipado.

Animal foi recolhido e levado ao CCZ de Americana – Foto: Gama / Divulgação

O responsável pelo cão não foi localizado. O caso será conduzido pela Polícia Civil, que irá apurar se houve omissão na guarda do animal ou abandono.

Uma das vítimas foi o fisioterapeuta Marcelo Malteze, que teve ferimentos nos membros inferiores, nádega, costelas e antebraço esquerdo. A outra, uma mulher de 47 anos, foi ferida nas axilas e na cabeça.

“Foi um susto muito grande, eu estava correndo naquela região, como sempre faço, quando o cão veio em minha direção, começou a pular para me atacar. Foram momentos tensos, pois tive que tentar imobilizá-lo. Algumas pessoas tentaram me ajudar, tentamos amarrá-lo, mas escapou”, desabafou o fisioterapeuta.

Minutos depois, o mesmo cão teria avançado em uma outra vítima, que estava na mesma região. O animal foi contido pelos funcionários do Jardim Botânico, que o levaram ao CCZ.

A Gama (Guarda Municipal de Americana) chegou a ser acionada, mas chegou depois que o animal já havia sido recolhido.

Os guardas foram ao Hospital São Lucas, onde as vítimas passaram pelos primeiros atendimentos e então foram encaminhadas ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde receberam orientação sobre serem vacinadas contra raiva.

Em seguida, os patrulheiros foram à delegacia da Polícia Civil, onde o caso foi registrado.