Piscina do Jardim da Paz fecha após temporal e passará por limpeza

Após a forte chuva ocorrida neste fim de semana, com a invasão de água da galeria pluvial, a Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude interditou a piscina do Jardim da Paz nesta segunda-feira (7). Por conta da inundação da semana passada, a piscina está com terra e será feita uma avaliação para definir o tratamento da água.

De acordo com a secretaria de Esportes, por conta do desligamento dos motores, ainda no sábado, foi possível mantê-los funcionando. O campo de futebol, pista de atletismo, cancha de bocha, ginásio e play graund da Praça de Esportes do bairro estão abertos e funcionando normalmente.

“O próximo passo é fazer uma limpeza geral, amanhã o técnico irá ver a situação e as medidas para a recuperação da água. Após essa avaliação, ele irá confirmar quando a piscina poderá ser reaberta”, disse o secretário de Esportes, Eudaldo dos Santos Cardoso, o Paraná.

