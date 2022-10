‘Pintou um clima’ repercute durante sessão da câmara

A declaração do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre as menores venezuelanas, de que “pintou um clima” quando ele as viu, repercutiu na Câmara de Americana nesta quinta-feira. O caso foi mencionado pela vereadora Professora Juliana (PT) em meio a uma discussão sobre uma moção de repúdio do vereador Marschelo Meche (PL).

Na propositura, ele repudia a jornalista Barbara Gancia por ter escrito o seguinte tweet: “Pra bolsonarista imbrochável feito o nosso presidente, quando a filha do Bolsonaro se arruma, ela parece uma p…”.

Juliana apontou que a postagem se refere à fala de Bolsonaro sobre as venezuelanas e que a jornalista “não está falando exatamente da filha do presidente”.

“Como a Barbara Gancia disse, no olhar dele, uma menina muito novinha e muito arrumadinha pode insinuar uma situação de prostituição”, comentou a parlamentar que, mesmo assim, considerou a declaração de Barbara “infeliz”.

Após o apontamento feito por Juliana, Meche reforçou seu repúdio, afirmou que a jornalista queria atacar a honra da filha do presidente, de apenas 12 anos, e disse: “Se o Bolsonaro disse sobre as meninas venezuelanas, eu condeno também. Não é porque sou bolsonarista, que vou defender uma atitude dessa”.

No final, a moção acabou aprovada pelo Legislativo em votação conjunta com as demais moções que estavam na pauta.