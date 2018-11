Pintor é detido após roubar casa no Jardim Ipiranga

Um pintor foi detido pela PM (Polícia Militar) após ter roubado uma casa no Jardim Ipiranga, em Americana, nesta segunda-feira (19). Ele e outros dois bandidos armados entraram no imóvel, renderam a família e levaram R$ 300, além de um celular. O suspeito foi apresentado à Polícia Civil, onde recebeu voz de prisão. Os outros dois homens envolvidos no crime não foram localizados.

Foto: Polícia Militar/Divulgação

A Polícia Militar foi acionada após três homens renderem e roubarem, mediante ameaças, uma família que mora na Rua Julia de Oliveira Fonseca. Eles fugirem em alta velocidade um veículo Corolla. A PM então iniciou patrulhamento, de posse da placa, e o carro foi encontrado próximo do endereço do proprietário, no bairro Parque da Liberdade.

O suspeito foi abordado enquanto trafegava com o veículo pela Rua Serra do Japi. No console do carro havia R$ 324 e em seu bolso R$ 120. Ele foi preso em flagrante por roubo. O pintor não possuía passagens anteriores pela polícia.