Pintando o futuro com talento e alegria

Quem olha o quadro “São Francisco” pintado pela jovem Maria Eduarda Junqueira de Camargo, 22 anos, se encanta com a riqueza de detalhes, não apenas pela dimensão da pintura, mas também pela noção de perspectiva e claro, o colorido das tintas escolhidas para construir a obra.

Apesar dos pormenores, o trabalho, assim como a maioria de todos os outros feitos até aqui, foi produzido em poucos dias, como ela mesmo diz “Foi rapidinho”. Além disso, apesar de mostrar muita técnica, a estudante nunca participou de nenhum curso específico.

A alegria de Fernando recebendo o presente das mãos de Maria Eduarda – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Aluna da Escola de Educação Especial da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana, Maria Eduarda tem uma leve deficiência intelectual, contudo, nada que a limite ou impeça de esbanjar talento. Com um dom artístico único, a jovem mantém rituais para produzir, só pinta quando sente o desejo, faz questão de manter o respeito por sua individualidade e liberdade criativa.”Quando tô triste, como na pandemia, não pinto”, explica.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para a diretora da Escola, Ilce Worschech, 66 anos, a garota é um talento nato e apesar de toda evolução artística, social e comportamental que já demonstra desde que iniciou, ainda tem muito mais para proporcionar ao mundo.

“Como a equipe da escola é toda formada por profissionais especializados, em nossas atividades procuramos desenvolver tanto as áreas em defasagem, quanto os talentos, como no caso da Maria Eduarda, que já se transformou em outra pessoa de tanto que melhorou”.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

De acordo com Maria Alcântara, 51 anos, professora da jovem e pedagoga especializada em deficiência intelectual, acompanhar o processo da artista é algo que impressiona.

“É engraçado olhar ela fazendo, porque no começo parece que não vai formar nada, e de repente sai algo incrível. Além disso, ela faz algo interessante que é contornar o desenho com o próprio pincel”, declara.

Presente

Para a jovem, que esteve na sede do Grupo Liberal participando de entrevistas, pintar lhe traz paz. “Eu crio tudo da minha própria cabeça”.

Nessa ocasião, Maria Eduarda presenteou o diretor Comercial, Fernando Giuliani, com um de seus trabalhos e em troca, ganhou a famosa caixinha de som da rádio Gold, algo que a deixou muito feliz. “Que legal, adorei”, declarou.

Impressionado com o trabalho da jovem, Fernando fez questão de deixar a obra “São Francisco”, exposta em um lugar de destaque do Departamento Comercial. Apaixonado por artes e amante dos animais, ele coleciona quadros, como os pintados por sua sogra e presidente do jornal, Jocelyna Medon Bianco, que inclusive fez questão de mostrar para Duda. “Achei muito bonito”, comentou a garota.

O diretor revela que receber o presente foi muito especial para ele. “Fiquei emocionado com o carinho dela, que é uma simpatia de menina. O quadro é muito bonito, traz uma impressão super positiva e mostra um pouco do pensamento dela. A verdade, é que é muito importante esse trabalho que a Apae faz com seus usuários, utilizando as artes como forma de expressão. Mostra o quanto temos que aprender com eles”, reflete.

Para a jovem poder presentear alguém com seus quadros é uma alegria, contudo, ao ser questionada sobre o sentimento, imediatamente ela devolve a pergunta: “Você gostou? Eu gosto quando as pessoas elogiam porque é sinal de que elas não acharam feio, acharam bonito”, explica.

Fãs de literatura têm espaço reservado no LIBERAL

Inspirações e Aspirações

Fã dos animais, Maria Eduarda se diz uma defensora dos gatos, inclusive, por essa razão, escolheu pintar São Francisco de Assis. “Ele também defende os animais”, pontua animada.

Tanto é assim, que boa parte de suas obras refletem elementos da natureza, inclusive, em breve estará representando a Apae em um concurso promovido pela Secretaria do Meio Ambiente de Americana, com essa temática.

O evento, não é o primeiro concurso que a garota participa, considerando que em 2019 ela venceu o Concurso Nacional da Fenapaes (Federação Nacional das Apaes), com o desenho sobre “Natal Inclusivo”. Orgulhosa, ela conta: “Ganhei um tablet com o desenho do Papai Noel”.

Formada em Artes e tendo a pintura como hobby, Ilce define bem o sentido do trabalho de Maria Eduarda. “É algo que transborda dentro dela e que precisa ser colocado para fora”, finaliza.