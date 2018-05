Piloto preso recebia R$ 40 mil para buscar droga

Foto: Divulgação - Polícia Civil

Uma viagem de helicóptero para buscar drogas no Paraguai rende R$ 40 mil ao piloto. Ao menos é o que consta do depoimento de um piloto preso no mês passado durante a apreensão de um helicóptero que partiu de Americana e foi encontrado pela Polícia Civil em uma oficina em Arujá, na Grande São Paulo. O trajeto dura cerca de seis horas de ida, mais seis de volta, segundo a polícia, que acha que o valor pago aos pilotos é maior que isso.

Na ocasião, foram presos três pilotos, dois de Campinas e um de Jaú (dois ainda estão na cadeia). Os três e o dono do helicóptero foram denunciados ao Ministério Público por suspeita de integrar uma quadrilha de tráfico de drogas – todos eles negam.

A polícia levantou que a aeronave passava com frequência no Aeroporto de Americana para abastecer. Segundo a corporação, o mesmo helicóptero era usado com frequência por Felipe Ramos Morais, suspeito de levar o líder do PCC Gegê do Mangue para ser morto numa emboscada no Ceará – Morais está preso.

Em seu depoimento, o piloto de Jaú nega qualquer tipo de crime. Diz apenas que recebeu um telefonema de uma pessoa que não conhecia para levar o helicóptero de Americana para Arujá. Depois, a aeronave seguiria voo para local ainda não decidido.

Ele se encontrou com o homem num restaurante de São Paulo. Segundo o piloto, esta pessoa contou a ele que para transportar “mercadorias” pagava R$ 40 mil ao piloto.

Segundo a polícia, o piloto admitiu que as mercadorias eram drogas, mas disse ao homem que não tinha interesse no transporte de algo ilegal. Aceitou apenas levar o veículo de Americana a Arujá. Depois, ele mudou seu depoimento, disse que estava nervoso e que não podia afirmar que as mercadorias eram drogas.

A aeronave apreendida é considerada “top” de linha. Foi avaliada em cerca de R$ 2 milhões pela polícia. Um helicóptero apreendido recentemente em Americana, por exemplo, vale R$ 600 mil. O veículo encontrado em Arujá, de prefixo PP-MAU, é um AS 350 B2 (Esquilo), fabricado em 2002. Segundo a polícia, havia vestígios de cocaína quando foi encontrado.

O helicóptero foi apreendido em 25 de abril. De acordo com a polícia, nos sete dias anteriores, a aeronave voou 56 horas sem plano de voo (o que é irregular, já que é por meio do plano que as autoridades identificam um helicóptero ou avião). A Justiça autorizou que a polícia use o helicóptero. No inquérito, o delegado afirma que o modelo é superior a qualquer aeronave da frota aérea policial.

Curiosidades

Helicóptero vale cerca de R$ 2 milhões

Quando foi apreendido, segundo a polícia, seu vidro dianteiro estava repleto de insetos, sinal de que voava em baixa altitude, em meio à vegetação, para fugir dos radares das autoridades

Tinha voado sem plano de voo por 56 horas em uma semana, o suficiente para quatro viagens de ida e volta da Bolívia.

ONDE ENTRA AMERICANA?

Aeroporto da cidade era usado com frequência para abastecer a aeronave, diz polícia. Quando foi apreendido, ele havia saído de Americana.