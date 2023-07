Piloto José Haas de Azevedo morre aos 89 anos

De acordo a família, ele teve morte natural; ele será velado nesta sexta-feira no Cemitério da Saudade

O piloto aposentado José Haas de Azevedo, de 89 anos, morreu nesta quinta-feira (13), no Hospital São Francisco, em Americana, onde estava internado. De acordo a família, ele teve morte natural.

José Haas de Azevedo tinha 89 anos – Foto: Arquivo / Liberal

Amigo de longa data, o instrutor de voo João Tavares destaca que Azevedo teve grande importância para aviação a americanense.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ele atuou na construção de um hangar no Aeroporto Municipal e fundou Pirâmide Oficina Aeronáutica.

Em junho de 2015, Haas esteve na redação do LIBERAL para falar um pouco sobre as suas 23.864 horas de voo, acompanhado do historiador Carlos Bertollo.

O piloto será velado nesta sexta-feira no Cemitério da Saudade, mas até a noite desta quinta-feira, o horário do sepultamento não havia sido informado pelos familiares.