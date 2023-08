Piloto de jet ski que teria causado acidente na Represa do Salto Grande fugiu do local, diz PM em boletim

Pessoas que estavam no local conseguiram socorrer a vítima - Foto: Gama / Divulgação

O piloto do jet ski que teria causado o acidente que deixou dois feridos na orla da Represa do Salto Grande, na Praia dos Namorados, em Americana, fugiu do local após a colisão dos veículos, de acordo com informações do boletim de ocorrência.

O caso ocorreu na tarde deste domingo (6). Uma das vítimas, um homem de 30 anos, precisou ser socorrido pelo helicóptero Águia, da PM (Polícia Militar). Ele foi levado para o Hospital das Clínicas da Unicamp, em Campinas, e estava em estado gravíssimo, informou assessoria de imprensa da unidade de saúde na tarde desta segunda-feira (7).

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu por volta de 16h. Um jet ski que estava na represa bateu contra a moto aquática que estava parada nas águas com dois homens de 30 e 31 anos.

O homem de 31 anos relatou aos policiais militares que, quando percebeu a aproximação do jet ski, conseguiu pular na represa.

Já o garupa, de 30 anos, foi atingido com maior gravidade e foi socorrido por uma pessoa que estava em uma lancha, próximo ao local do acidente. Ele precisou ser reanimado porque, segundo o boletim, teve uma parada cardiorrespiratória.

O jet ski que teria causado o acidente é de cor verde e preta, de acordo com o boletim de ocorrência. Após o caso, o piloto teria fugido.

O boletim registrado pela Polícia Civil apontou crimes de lesão corporal e omissão de socorro.