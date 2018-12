Picadas por escorpião em Americana são quase o dobro da cidade de São Paulo

O número de pessoas picadas por escorpiões em Americana em 2018 é quase o dobro do que foi registrado na cidade de São Paulo, conforme dados das vigilâncias em saúde dos dois municípios. Em Americana, até a última semana, haviam sido registrados 418 acidentes – número que já supera o total do ano passado –, enquanto a capital paulista contabilizou 227 casos. Os números chamam atenção em um cenário de impasse dentro da própria Administração em relação às estratégias de combate ao problema.

Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

O índice utilizado pelas vigilâncias é o de número de casos por 100 mil habitantes, o que dimensiona a situação alarmante de Americana. Pelo coeficiente, o município teve 100 vezes mais picadas que São Paulo. Foram 181 acidentes por 100 mil habitantes, enquanto a maior cidade do Brasil teve 1,87 caso para cada 100 mil habitantes. No Estado, o índice é de 50 acidentes por 100 mil habitantes.

Conforme dados da prefeitura, o cenário em Americana é de constante aumento de casos desde 2014, único ano em que foi registrada ligeira queda nas ocorrências. De 2010 a 2013, também houve aumentos. Em 2017, a cidade registrou 409 picadas, número já superado na última semana, praticamente um mês antes do fim do ano. A previsão é que a cidade feche 2018 perto da casa dos 500 acidentes.

POLÊMICA

Enquanto assiste os acidentes subirem ano após ano, a Prefeitura de Americana adota como principal ação a captura noturna dos escorpiões. A medida, entretanto, não tem se mostrado eficaz, já que o número de acidentes continua subindo. Em contrapartida, a aplicação do controle químico, proposta ainda em 2011 pela vigilância, segue em análise pela Secretaria de Saúde. A ação virou alvo de petição online que já registra mais de 24 mil assinaturas.

Autor do projeto de controle químico, o médico veterinário e doutor em microbiologia agrícola pela USP, José Brites Neto, diz que a inércia do poder público em relação à ação, aliada a características do solo e da urbanização de Americana, podem ser a explicação para os números recordes de acidentes no município.

O especialista explica que a alta densidade demográfica da cidade contribui para o problema, aliada a questões históricas. O solo de Americana, segundo Brites, pode ser chamado de “escorpionífero”. “O escorpião que temos aqui gosta de área aberta e aqui nós estamos na depressão periférica paulista. Tem ainda o aspecto de termos uma região com muitos rios e lagoas, que favorecem para a umidade do solo. Além disso, existem questões históricas, como o plantio e armazenamento de algodão no passado, que favoreciam a umidade, e até o cultivo e venda de melancias, cultura trazida pelos americanos”, detalha Brites.

QUESTÕES

A reportagem do LIBERAL questionou a Prefeitura de Americana nesta quarta-feira sobre o crescimento de casos ao longo do ano. Foi perguntado o motivo, na análise da Administração, para os números não pararem de subir, e também quais ações pretendia adotar para resolver a situação, mas não houve resposta.