PIB de Americana foi de R$ 11,9 bilhões em 2019, diz IBGE

O PIB (Produto Interno Bruno) de Americana registrou aumento de 5,3% entre 2018 e 2019, atingindo o patamar de R$ 11,9 bilhões, o que representa R$ 610 milhões a mais do que no ano anterior. O crescimento superou o PIB brasileiro, que teve alta de 1,2% ante 2018 e atingiu R$ 7,3 trilhões.

Os números foram divulgados na última sexta-feira pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Embora pareça um indicador antigo, é o mais atual que se tem quando se fala nas riquezas produzidas por um município.

Economista do Observatório da PUC Campinas, Eliane Navarro Rosandiski explica que o PIB não tem impacto nos municípios. Ele é uma medida que serve como retrovisor do que aconteceu num determinado período.

“Por ser uma medida global, não revela o caráter distributivo. Ou seja, apesar de crescimento, muitas vezes muitos ganham mais”, destaca.

Em Americana, o valor saltou de R$ 11,3 bilhões para R$ 11,9 bilhões. Já o PIB per capita, que é o valor total do PIB dividido pela população do município, chegou a R$ 49 mil, uma alta de 4,2%. Em termos de comparação, o PIB per capita nacional é de R$ 35,1 mil.

Na cidade de Santa Bárbara d’Oeste, o valor do PIB também cresceu em relação a 2018, com alta de 3,3%, atingindo R$ 6,1 bilhões em 2019. Ainda na RPT (Região do Polo Têxtil), Nova Odessa teve alta de 8,5%, registrando R$ 3,8 bilhões. Sumaré e Hortolândia atingiram quase que o mesmo patamar em 2019, com R$ 14,8 bilhões e R$ 14,7 bilhões, respectivamente.

REGIÃO. A cidade de Campinas, em 2019, apresentou o décimo maior PIB entre todos os municípios brasileiros, com valor total de R$ 65,8 bilhões, o equivalente a 0,9% da participação na riqueza nacional. Em 2018, o PIB de Campinas havia somado R$ 61,4 bilhões, com a cidade ocupando a 11ª colocação no ranking nacional.

O estudo divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE é feito em parceria com órgãos estaduais de estatística, secretarias estaduais de governo e superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Os números são de 2019, já que o PIB é sempre consolidado nos dois anos seguintes.

De acordo com esse levantamento, apenas oito cidades brasileiras concentravam 25% do PIB em 2019. O município de São Paulo, sozinho, respondia por 10,3%. Depois da Capital Paulista, as cidades mais ricas são Rio de Janeiro (participação de 4,8%), Brasília (3,7%), Belo Horizonte e Curitiba (1,3% cada), Manaus, Porto Alegre e Osasco (1,1%).

Também entre os 10 municípios com maior PIB, está Fortaleza, cuja participação no PIB nacional, assim como Campinas é de 0,9% do total.