Dados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que, entre 2020 e 2021, o PIB (Produto Interno Bruto) de Americana cresceu 26%, atingindo R$ 15,2 bilhões, o que representa R$ 3,1 bilhões a mais de um ano para o outro.

O crescimento superou o PIB brasileiro, que teve alta de 4,8% ante 2020 e atingiu R$ 9 trilhões.

Já o PIB per capita de Americana, que é o valor total do PIB dividido pela população do município, chegou a R$ 62 mil, uma alta de 20% em relação ao PIB per capita de 2020, que era R$ 51 mil.

Em termos de comparação, o PIB per capita nacional é de R$ 42,2 mil.

Embora pareça um indicador antigo, é o mais atual que se tem quando se fala nas riquezas produzidas por um município.

Secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros afirma que os dados comprovam a potência econômica da cidade, com um setor produtivo forte, que não só sobreviveu ao período da pandemia da Covid-19, como retomou ainda mais forte.

Economista do Observatório da PUC-Campinas, Paulo Oliveira explica que descontados os 10% da inflação, em 2021, Americana teve um crescimento real aproximado de 16%, que é um resultado bastante elevado.

“Campinas, por exemplo, teve alta de 11,5%. Porém, a comparação com 2020 não é favorável, uma vez que naquele ano, por conta da pandemia, o PIB foi menor.”

Em relação ao perfil econômico do município, a principal atividade de Americana em 2021 foi administração, defesa, educação e saúde pública e seguridade social.

O setor responde por 46% das riquezas geradas na cidade naquele ano, seguida pela indústria, com 29%.

Nas demais cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), o valor do PIB também cresceu. Em Santa Bárbara d’Oeste, por exemplo, saltou de R$ 6,4 bilhões para R$ 7,8 bilhões, uma alta de 20%.

Hortolândia teve elevação de 18%, atingindo o patamar de R$ 18,3 bilhões.

A vizinha Sumaré viu o PIB crescer 17% em um ano, alcançando a marca de R$ 16,1 bilhões. E Nova Odessa saiu dos R$ 3,6 bilhões para R$ 4 bilhões, uma alta de 10% no período de um ano.

Município PIB 2020 PIB 2021