PGJ quer fim de cargos de 98 comissionados em Americana

A PGJ (Procuradoria-Geral de Justiça) moveu ação para que sejam declarados inconstitucionais quatro cargos comissionados da Prefeitura de Americana, hoje ocupados por 98 servidores. A Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) aponta que as funções de Assessor Fazendário, Subsecretário de Unidade, Assessor Técnico e Assessor de Políticas Públicas possuem caráter técnico e deveriam ser ocupadas mediante realização de concurso público.

De acordo com informações do Portal da Transparência da Prefeitura de Americana, dos 98 servidores nomeados nesses cargos, 63 não são concursados e 35 são funcionários de carreira que receberam gratificações. Juntos, eles ganham cerca de R$ 500 mil por mês.

Na Adin, o procurador Gianpaolo Poggio Smanio aponta que os “cargos impugnados desempenham atribuições essencialmente técnicas e burocráticas, devendo ser preenchidos por servidores efetivos, de carreira”.

A ação aponta que, embora a criação dos cargos tenha sido publicada em leis que continham a descrição das funções de cada um, isso foi feito com “elevado grau de generalidade, imprecisão e indeterminação e, ao mesmo tempo, expressaram atribuições que, em realidade, são técnicas, profissionais e ordinárias”.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Na opinião do procurador, por conta dessas características, tais cargos não devem ser ocupados por funcionários apenas nomeados, uma vez que as atividades não demandam, conforme a ação, relação de confiança com os agentes políticos para desempenho de tarefas de articulação.

“Não há, evidentemente, nenhum componente nos postos acima transcritos a exigir o controle de execução das diretrizes políticas do governante a ser desempenhado por alguém que detenha absoluta fidelidade a orientações traçadas, sendo, por isso, ofensivos aos princípios da moralidade e da impessoalidade”, escreve o procurador.

Smanio pede que a prefeitura e a Câmara se manifestem e que os quatro cargos sejam julgados inconstitucionais. Por meio de nota, a Prefeitura de Americana afirmou que “entende estar de acordo com a lei na ocupação destes cargos – que é feita por servidores concursados ou não – e vem fazendo sua defesa em torno disso”.

No mês passado, o mesmo procurador moveu outra Adin questionando os cargos de Assessor Técnico criados por meio de uma lei diferente da que é questionada agora. Os cargos criados pela legislação questionada anteriormente, segundo a prefeitura, atualmente não são ocupados por ninguém porque a Administração entende que eles são inconstitucionais.

OS CARGOS: funções, número de funcionários em cada uma e remuneração

Assessor Fazendário: 2 comissionados com salários de R$ 8,8 mil

Subsecretário de Unidade: 46 comissionados com salários de R$ 7,5 mil

Assessor Técnico: 22 comissionados com salários de R$ 4,3 mil

Assessor de Políticas Públicas: 28 comissionados com salários de R$ 1,5 mil

Funções ocupadas por 98 pessoas, sendo que 35 são concursadas com gratificação

> R$ 499 mil é a soma dos salários dos 98 servidores