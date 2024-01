Moradores colocaram caixas, tapetes e colchões no hall de entrada da boate e fazem necessidades em local visível para quem passa pela via

Colchões, caixas e tapetes foram colocados no hall de entrada - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Um grupo de pessoas em situação de rua está abrigado no lado de fora de uma antiga casa noturna, na Avenida Rafael Vitta, em Americana.

O LIBERAL foi ao imóvel nesta semana e constatou que os moradores colocaram caixas, tapetes e colchões no hall de entrada, inclusive sobre uma estrutura do prédio que desabou – onde ficavam as catracas da boate.

Além da antiga casa noturna, essas pessoas se acomodaram debaixo de uma árvore, do outro lado da avenida.

A professora Vania Rodrigues Almeida, 42, que reside na região, presenciou um dos moradores de rua defecando enquanto ela passeava com o seu cachorro e chamou a situação de “constrangedora”.

Ela também relatou que há uma sensação de insegurança para quem mora próximo ou anda pela avenida.

O proprietário de um dos restaurantes da via contou ao LIBERAL que os moradores chegam a pedir comida, mas causam problemas enquanto aguardam.

Ele também chegou a encontrar um balde com fezes humanas no estacionamento do seu estabelecimento.

Em nota, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos reforçou que, ao verificar esse tipo de situação, as pessoas devem acionar o Seas (Serviço Especializado de Abordagem Social) pelos telefones: (19) 99100-6811 (Whatsapp) ou (19) 3478-2406, de segunda-feira a domingo, das 8h às 20h.

A pasta também disse que enviará uma equipe do Seas ao local para poder fazer o atendimento e o encaminhamento desses moradores de rua, dando suporte por meio de abrigos temporários e iniciativas para reinserção do mercado de trabalho.

Conforme o LIBERAL noticiou, as cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) – Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré – somam 704 pessoas em situação de rua, conforme levantamento feito pelo Observatório Nacional dos Direitos Humanos em julho de 2023.