Pesquisa: gasolina sobe em 37 de 57 postos de Americana

O preço do litro da gasolina comum subiu em 37 dos 57 postos de combustíveis de Americana, que foram visitados pela reportagem do LIBERAL nesta quinta-feira (2).

A comparação se dá em relação à última pesquisa, realizada em 19 de janeiro. A crescente média foi de 2,6% ou R$ 0,12 e foi sentida em 64,9% dos postos da cidade.

Outros 19 estabelecimentos mantiveram o preço do levantamento anterior, feito há 15 dias, enquanto em apenas um posto o valor caiu, em uma redução de R$ 0,09 ou 2%. Um dos locais verificados não oferecia gasolina comum.

De acordo com o levantamento, o preço médio deste tipo de combustível no município é de R$ 4,77. Para encher um tanque de 45 litros com esse valor, o consumidor pagaria R$ 214,65. O litro mais barato foi encontrado a R$ 4,45 e o mais caro a R$ 5,39, uma diferença de R$ 0,94.

Em 19 de janeiro, a pesquisa feita pelo LIBERAL mostrou que o valor da gasolina tinha diminuído 3% em 30 estabelecimentos.

No fim de janeiro, no entanto, a Petrobras anunciou hoje que o preço médio da venda de gasolina para distribuidoras teria um aumento de R$ 0,23 por litro, saindo de R$ 3,08 para R$ 3,31, em uma diferença de 7,47%, o que já pôde ser sentido.

Assim como a gasolina, o etanol também teve o valor elevado em relação ao último levantamento, mas em menor escala, já que o balanço foi equilibrado.

Dos 57 postos de combustíveis, o álcool subiu em 19 deles, o que resulta em uma alta de R$ 0,11 ou 3,2%. Em outros 20, o valor se manteve e, em 16, o preço diminuiu, em média, R$ 0,08 ou 2,2%. Dois postos não ofereciam o combustível.

O valor médio do litro de etanol, nesta quinta-feira, era R$ 3,52. Para encher um tanque de 45 litros, seria necessário R$ 158,4. O álcool foi encontrado em menor valor por R$ 3,39 e, o mais caro, a R$ 4,09. A diferença entre o menor e maior preço é de R$ 0,70.

Na pesquisa do dia 19 de janeiro, o litro do etanol havia caído em 40 dos 57 postos de Americana. A queda havia sido, na ocasião, de 4,6% ou R$ 0,17.

Qual compensa mais

Para saber se é vantajoso trocar a gasolina pelo álcool, é necessário fazer um cálculo que leva em consideração o rendimento de cada combustível.

O consumidor deve dividir o valor do litro do etanol pelo valor do litro da gasolina. Se der até R$ 0,70, o álcool compensa mais. Atualmente, levando em conta o preço médio de ambos os combustíveis, é mais vantajoso abastecer com gasolina.

Sobre a pesquisa

A apuração do LIBERAL considera informações da lista de postos de combustível que consta na ANP (Agência Nacional do Petróleo), além de checagens próprias.

Em estabelecimentos onde havia diferença de valores entre o pagamento com dinheiro e com cartão, foi considerado o preço mais baixo.

Os valores publicados podem sofrer alterações a qualquer momento pelos estabelecimentos. A divulgação dos preços não se trata de anúncio publicitário.

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle