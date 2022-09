Pesquisa: gasolina comum e etanol têm nova redução de preço em Americana

O preço médio da gasolina comum recuou 3,8% nos últimos 15 dias, em Americana, enquanto o etanol registrou queda ainda mais acentuada, de 6,6%, mostra pesquisa realizada nesta quinta-feira (15) pelo LIBERAL. O último levantamento havia sido feito em 1º de setembro.

A trajetória de queda começou em 24 de junho, quando o governo federal sancionou a lei que limitou o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) incidente sobre combustíveis a 17% em todo o país.

De lá para cá, a Petrobras anunciou quatro reduções em suas refinarias, sendo a mais recente em 1º de setembro, que diminuiu em 7% o preço aos distribuidores, o que já refletiu nas bombas.

Nesta quinta-feira, em Americana, o preço médio da gasolina era R$ 4,71. Ao todo, o município tem 57 postos de combustíveis e 54 deles reduziram o valor da gasolina nos últimos 15 dias. O valor mais alto foi encontrado a R$ 5,15, na Avenida Nove de Julho, no Jardim Bela Vista. E o mais em conta, R$ 4,49, foi verificado em 11 estabelecimentos em diferentes pontos da cidade.

Já o litro do etanol caiu, em média, R$ 0,22 nas duas últimas semanas. O maior preço encontrado foi R$ 3,49, na Rua José Bonifácio, no Jardim Colina. E o mais barato, R$ 2,89, foi identificado em sete postos. Com o valor médio – R$ 3,12 -, encher um tanque de 45 litros com etanol custa R$ 140,40, uma economia de R$ 9,45 em relação há 15 dias.

SOBRE A PESQUISA

A apuração do LIBERAL considera informações da lista de postos de combustível que consta na ANP (Agência Nacional do Petróleo), além de checagens próprias.

Em estabelecimentos onde havia diferença de valores entre o pagamento com dinheiro e com cartão, foi considerado o preço mais baixo.

Os valores publicados nesta sexta-feira podem sofrer alterações a qualquer momento pelos estabelecimentos. A divulgação dos preços não se trata de anúncio publicitário.

Esta é a 20ª pesquisa realizada e divulgada pelo LIBERAL. Veja os levantamentos anteriores abaixo.

