Pescadores são multados em Americana por pesca irregular

Nove pescadores foram multados em Americana nesta terça-feira (5), após serem flagrados pescando em área proibida, às margens do Rio Piracicaba. A vedação é determinada pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

De acordo com a PMA (Polícia Militar Ambiental), os policiais foram averiguar uma denúncia anônima sobre pesca irregular no Rio Piracicaba, em Americana. Ao chegarem nas margens, encontraram os homens pescando. Eles estavam com 22 varas de pescar, 15 molinetes, um passagua (uma espécie de peneira) e um viveiro de arame.

Os pescadores foram multados em R$ 1 mil cada, somando R$ 9 mil em autuações e todos os itens foram apreendidos.