Perturbação do sossego: apenas uma a cada 10 multas é paga em Americana

A Prefeitura de Americana, em julho de 2019, sancionou a Lei nº 6.325 que estabeleceu multa e outras punições para quem perturbar o sossego, ou seja, emitir ruídos ou sons excessivos que geram reclamações de vizinhos e pessoas próximas. Apesar de a lei ser aplicada, apenas 10% dos autuados pagam a multa, que tem valor mínimo de R$ 1 mil.

Segundo informações enviadas pela Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário de Americana) após solicitação da reportagem do LIBERAL, 628 multas foram aplicadas de janeiro de 2021 a outubro de 2022. Dessas, apenas 60 foram pagas, totalizando R$ 12.056,91. A não quitação de multas impede o licenciamento de veículos, por exemplo.

O subinspetor da Gama (Guarda Municipal de Americana), Jonas Alécio, explica que a medição do ruído é feita por um aparelho chamado sonômetro na casa da pessoa que denunciou. Cada zona de Americana possui um limite de decibéis. Porém, antes da aplicação da multa, a Gama sempre orienta o infrator.

Patrulheiro da Gama com aparelho usado para medir som excessivo – Foto: Gabriel Pitor / LIBERAL

“As ocorrências mais comuns são em imóveis, e aí entram residências e estabelecimentos. Desde a pandemia, nós atendemos cerca de 1,5 mil ocorrências de perturbação do sossego nesses locais. De sexta a domingo, por noite, cada viatura – geralmente são duas – atende de 10 a 12 ocorrências”, contou Jonas.

As denúncias podem ser feitas pelo telefone 153 ou pelo WhatsApp da Gama – que é o 3461-8641. A plataforma digital Americana Inteligente, disponível no site da prefeitura, também encaminha os protocolos para a guarda.

NA REGIÃO. Santa Bárbara d’Oeste não possui uma legislação própria para poluição sonora, mas em ocorrências que envolvam automóveis são aplicados o Código de Trânsito Brasileiro para casos de som alto, com 7.579 autuações de R$ 195 desde 2014; e o Código de Posturas para ocorrências de barulho excessivo de escapamento – 1.205 multas de R$ 958,66 desde 2018.

Sumaré também não tem uma lei local para regulamentar as autuações, por isso a cidade segue as regras do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) no caso de veículos. De janeiro de 2020 a outubro de 2022, foram aplicadas 1.227 multas por som alto no município de Sumaré.

Por fim, Hortolândia possui a Lei Complementar 102/2019 e fez 779 autuações desde 27 de outubro de 2022, o equivalente a 1 mil unidades fiscais do município (R$ 4.094). Nova Odessa não respondeu a solicitação da reportagem.