Perseguição tem PMs baleado e vítima de acidente em Americana

Movimentação policial na Rua Itacolomi, no Residencial Nardini, em Americana - Foto: Ernesto Rodrigues/O Liberal

Uma ocorrência deixou um policial militar baleado e outro acidentado na tarde desta terça-feira (8), em Americana. Segundo informações da PM, nenhum dos policiais corre risco de morte.

O caso está em andamento. De acordo com o tenente Murilo Justi, a ocorrência teve início por volta de 15h quando houve uma tentativa de abordagem de um veículo suspeito – um VW Voyage – no Jardim Ipiranga. O motorista, no entanto, fugiu.

A perseguição se deu até a Rua Itacolomi, via sem saída do bairro que faz fundo com o Parque Ecológico e o Jardim Botânico. Segundo informações da Polícia Militar, no trecho sem saída o condutor do Voyage lançou o veículo na direção dos policiais.

Os militares então efetuaram disparos de arma de fogo, momento em que um dos policiais presentes foi atingido por disparo, que acertou seu braço direito na região acima do cotovelo.

O suspeito foi detido. No carro em que ele estava, a polícia informou que encontrou uma mochila com cerca de 350 invólucros de maconha. Vizinhos relataram ao LIBERAL que ouviram quatro disparos.

Acidente

Já o acidente envolveu uma também cabo da Rocam, patrulha da PM por motocicleta, que se dirigia ao local da ocorrência. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a policial bateu a moto em que estava contra um poste de sinalização em frente à Delegacia Seccional de Americana, na Avenida Brasil.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O acidente ocorreu por volta de 15h15 e mobilizou viaturas na região de uma das mais movimentadas avenidas da cidade.

A policial, que não teve o nome divulgado, sofreu ferimentos nos braços, pernas e costelas. Segundo o Corpo de Bombeiros, que fez o resgate, ela estava consciente. A cabo seria levada para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas não corre risco de morte, segundo a PM.