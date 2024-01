Pernas da Alegria vai realizar passeio inclusivo de triciclo no Calçadão de Americana

O Instituto Pernas da Alegria irá realizar, no próximo sábado (20), às 9h, um passeio inclusivo com dez triciclos conduzidos por pessoas com deficiência, entre crianças e adolescentes, no Calçadão de Americana. A iniciativa tem como objetivo promover a interação dos participantes com os visitantes do Centro, bem como dar visibilidade ao projeto.

Ao todo, instituto vai utilizar dez triciclos no passeio – Foto: Divulgação

“A gente tem esses triciclos para levar as crianças e adolescentes com deficiência para participar de competições de atletismo, corridas de rua. Mas nós vimos um grande interesse deles em passear pelo Centro, sem ter a adrenalina das competições”, contou a palhaça voluntária Lilica Amâncio.

A comunidade e as pessoas que simpatizam com o trabalho feito pelo instituto também podem participar do passeio, que será monitorado por uma equipe durante todo o trajeto.

O Pernas da Alegria proporciona atividades de inclusão no lazer e no esporte para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. O grupo é composto por 14 voluntários e atende 300 famílias cadastradas.