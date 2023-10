Pernas da Alegria leva à praia pessoas com deficiências

O Instituto Pernas da Alegria levou 90 pessoas com deficiências de Americana e região, acompanhados dos familiares, para conhecer o mar na praia do Guaiúba, no Guarujá, no último sábado.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A Refresh Brasil, empresa que desenvolve equipamentos aquáticos adaptados, recebeu as pessoas com voluntários. Eles usaram cadeiras anfíbias, poltronas aquáticas e pranchas adaptadas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O evento teve parceria da prefeitura e secretaria de Esporte do Guarujá.

“Não existem limites para nossos sonhos, basta acreditar”, disse a representante do instituto, Lilica Amancio.