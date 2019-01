Polícia investiga marca em veículo de casal morto na SP-304

O carro que despencou da SP-304 (Rodovia Luiz de Queiroz) na madrugada de domingo, em Americana, em um acidente que matou um casal, tem uma marca preta no para-choque dianteiro, do lado do passageiro. Para um perito judicial em acidentes de trânsito, o rastro foi provocado pelo choque com um pneu. A família de uma das vítimas, que identificou a mancha, acredita que isso indica que uma colisão pode ter provocado o acidente. O perito da polícia não tinha visto a marca e vai avaliar novamente o veículo.

Até o momento, a Polícia Civil analisa duas hipóteses para o acidente: a possibilidade de algum animal ter atravessado a pista ou que o motorista tenha sido fechado por outro veículo. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Por volta das 3h30 do último domingo, o engenheiro Dimas Argentin, 27, e a namorada, a arquiteta Ana Paula Braga, 36, saíram de uma festa de aniversário na casa de um amigo do rapaz, na Rua Pedro Nicoletti, no Terramérica. Pretendiam comer em uma lanchonete na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Dimas dirigia seu Hyundai i30. No km 127 da SP-304, sentido Anhanguera, o carro caiu em um vão no canteiro central da pista e despencou de cerca de 20 metros. Antes, “raspou” na mureta de proteção. Foi encontrado pelos bombeiros por volta das 5 horas, perto dos trilhos que passam debaixo daquele trecho da rodovia. Os dois já estavam mortos.

Não foram identificadas testemunhas do caso, e até anteontem a polícia trabalhava com as hipóteses de que um carro tivesse fechado Dimas ou que um animal tivesse cruzado a pista. Segundo o delegado que investiga o caso, José Donizeti de Melo, o perito da polícia que avaliou o carro no local do acidente não viu marca nenhuma.

Após ser procurado pelo LIBERAL, o delegado ligou para o perito, que, ao saber da informação, informou que vai verificar o veículo novamente na sexta-feira. O laudo pericial ainda não está concluído. “Ele vai dar mais uma olhada no carro para ver se passou alguma coisa”, afirmou o delegado.

Fotografias feitas pelo Corpo de Bombeiros logo após o acidente mostram que a marca já estava lá. O veículo ficou parcialmente destruído após o acidente. Nesta terça-feira, o LIBERAL mostrou que o veículo foi depenado por criminosos. Ladrões levaram pneus, bateria, kit multimídia e fiação elétrica.

Para Rubens Neves Guimarães, perito judicial (nomeado pela justiça para casos específicos) em acidentes de trânsito que atua na região, não há dúvida de que a marca foi causada pelo atrito com um pneu e de que ela é recente. “Não dá para precisar se tem dois, três dias, mas que ela é recente é, isso não resta a menor dúvida”, afirmou Guimarães após analisar uma série de fotos enviadas pela reportagem. A nitidez da marca, afirma o perito, indica que ela é recente.

Para apontar de qual carro seria o pneu que deixou a marca, o especialista diz que teria de analisar o veículo pessoalmente. O carro foi levado ontem para um pátio em Monte Mor. Alberto Martins do Amaral, também perito judicial em acidentes de trânsito em Belo Horizonte (MG), diz que não é possível afirmar que se trata de marca de pneu só pelas fotos. “Só porque está preto ali não quer dizer que seja pneu”, afirmou.

O irmão de Dimas, o engenheiro Felipe Argentin, 30, disse que viu o veículo na mesma noite, e o carro não tinha nenhuma mancha. O pai do rapaz, o empresário Dimas Argentin, 59, acredita que houve uma colisão lateral. “Pela altura do impacto é um veículo tipo uma caminhonete para cima, superior a essa altura”.

De acordo com ele, a expectativa da família é, pelo menos, descobrir o que causou a morte de seu filho e da namorada. “A gente não culpa ninguém, mas gostaria de saber o que aconteceu”. Segundo o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), que administra a SP-304, não há imagens do acidente na rodovia.