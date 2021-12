Perícia na Nardini é concluída, mas Justiça mantém sob sigilo

Fiscalização foi determinada pela Justiça do Trabalho de Americana para levantar atual situação econômica do grupo

Peritos nomeados pela Justiça do Trabalho de Americana concluíram o levantamento da atual situação econômica das Indústrias Nardini para execução de R$ 121 milhões em dívidas trabalhistas, relacionadas a 442 ex-funcionários. Os trabalhos começaram em 24 de maio.

Sede da Nardini, em Americana: empresa enfrenta ações na Justiça – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

Em despacho assinado em 12 de novembro, a juíza substituta Bruna Muller Stravinski determina que o laudo pericial seja enviado a todos os órgãos em que tramitam processos contra a empresa, entre eles MPT (Ministério Público do Trabalho) e MPF (Ministério Público Federal). No documento, a juíza afirma ainda que o parecer dos peritos é sigiloso, sendo liberado, por enquanto, somente às partes envolvidas.

Em outubro, a Justiça do Trabalho determinou a penhora das Indústrias Nardini e nomeou um interventor para acompanhar e fiscalizar o trabalho do administrador da empresa, Antonio Manuel Saldanha Pereira Lopes. O pedido de intervenção foi feito pelo MPT e ex-funcionários da empresa.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na época, a juíza afirmou que por meio de um laudo pericial preliminar foi possível perceber que a administração atual conta com uma série de irregularidades graves, que prejudicam a satisfação das execuções atuais, além de ensejar descumprimentos contratuais e legais dos trabalhadores que atuam hoje no grupo.

No documento, a magistrada determina que seja estabelecido um plano de administração capaz de assegurar a quitação das execuções trabalhistas e demais despesas decorrentes da atividade econômica praticada pelas indústrias.

Advogada que representa a maioria dos funcionários, Keyla Caligher Neme Gazal, diz que ficou satisfeita com a intervenção. “Com ela, a empresa não tem como desviar o dinheiro”, declarou ao LIBERAL.

A reportagem tentou falar com a procuradora do MPT da 15ª Região, Luana Lima Duarte, sobre a conclusão dos trabalhos dos peritos, mas ela disse via assessoria que ainda não tomou conhecimento do resultado e que vai aguardar a intimação para se manifestar. O LIBERAL também procurou a advogada que representa as Indústrias Nardini, Marcia Correia, mas não teve resposta.

Tradicional fábrica de máquinas de Americana, a Nardini tem atualmente 244 funcionários na ativa. Os trabalhadores passaram a receber em dia com o início do trabalho dos peritos, em maio.