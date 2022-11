Perfuração encontrada durante obra na Cillos causa falta de água

DAE diz que serviço vai melhorar o abastecimento - Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

Moradores de bairros localizados às margens da Avenida Cillos, em Americana, tem reclamado de falta de água. Questionado pela reportagem sobre o motivo do problema, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) informou que, durante as obras de troca de adutora na via, foi encontrada uma perfuração na rede antiga.

Na última quinta, na sessão da Câmara Municipal, o vereador Fernando da Farmácia (PTB) apontou que a situação tem afetado bairros como Cidade Jardim, Parque Novo Mundo, Jardim dos Lírios e Terramérica.

“O problema é sério. Tem ruas em que a água só chega das 2 às 4 horas da manhã. Muito pouco. Não dá para encher as caixas, e o pessoal reclama muito”, afirmou o parlamentar, que cobrou solução. “A população chega à noite e não pode tomar um banho, não pode fazer nada”, declarou.

Houve reclamação, inclusive, no Jardim Glória. Nesta sexta, o veterinário Walmir Margeotto, de 58 anos, morador do bairro, disse ao LIBERAL que não recebe água em sua residência há três dias.

Ele destacou que trata-se de um “direito fundamental”. “Daqui a pouco, acaba a [água da] caixa e não sei o que fazer”, comentou.

Por meio de nota, o DAE ressaltou que “está trabalhando para resolver o problema da forma mais rápida possível”.

“A autarquia ressalta ainda que estamos enfrentando a estiagem, e houve um aumento no consumo nas últimas semanas, e consequente aumento no tratamento com a limpeza dos filtros. Com isso, pode haver desabastecimento em ruas mais altas durante o dia”, comunicou.

O departamento também salientou que as obras em andamento no município, como a realizada na Cillos, vão melhorar o abastecimento em toda a região. De acordo com a prefeitura, o serviço deve terminar em fevereiro e vai beneficiar 23 mil moradores.