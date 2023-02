Pendências travam entrega de apartamentos no Jardim Boer

Condomínio Residencial Solar das Flores possui 311 unidades; 125 já estão ocupadas - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

Inicialmente com previsão de entrega para 2022, o Residencial Solar das Flores, construído no Jardim Boer, em Americana, ainda tem apartamentos que não foram disponibilizados para os futuros moradores. Segundo a prefeitura, descumprimento de normas e pendências documentais inviabilizam a emissão do habite-se.

O problema foi abordado na quinta-feira pelo vereador Vagner Malheiros (PSDB), na sessão da câmara. Na ocasião, o Legislativo aprovou um requerimento em que ele questiona a prefeitura sobre o assunto.

“Resumidamente, em face deste imbróglio/inércia estatal, inúmeras famílias estão sendo obrigadas a conviver com as incertezas e com a oneração de aluguéis, sendo que já deveriam estar em paz, utilizando-se dos seus apartamentos no Residencial Solar das Flores”, diz o parlamentar.

Ao LIBERAL, a Secretaria de Habitação comunicou que tem cobrado da construtora o fechamento da lista de unidades comercializadas como HIS (Habitação de Interesse Social).

A pasta informou que solicitou a lista, bem como os contratos firmados junto à Caixa Econômica Federal, em 19 de novembro de 2021 e que reforçou o pedido outras duas vezes, no mesmo ano.

Porém, a empresa disponibilizou uma lista preliminar apenas em 7 de julho de 2022, sem o envio dos contratos para conferência, o que aconteceu sete dias depois, de acordo com a secretaria.

A pasta apontou que, ao analisar os documentos, constatou o não atendimento integral de dois TACs (Termos de Ajustamento de Conduta). De acordo com o Executivo, a construtora tem tentado regularizar a situação.

Ainda segundo a secretaria, também há obras que precisam ser corrigidas, pois foram realizadas em desacordo com as normas vigentes e acordos firmados.

A pasta destacou que, sem a correção e validação dessas pendências por parte da empreendedora, a emissão do habite-se fica prejudicada.

“Entre os pontos a serem cumpridos, estão a documentação que comprove o mínimo de vendas para atender a lista do HIS, e as contrapartidas junto às secretarias”, comunicou, em nota.

A reportagem tentou contato, na última semana, com a MSX Construtora, empresa responsável pela obra, mas sem sucesso.

O condomínio possui 311 unidades, das quais 125 já estão ocupadas com habite-se parcial do empreendimento. O residencial tem 150 apartamentos do programa municipal Pró-Moradia Social, destinados exclusivamente aos inscritos por meio do Minha Casa, Minha Vida, faixa 1,5.

Houve uma solenidade para assinatura de contratos em 2019. Na oportunidade, a construtora projetava a entrega em até 36 meses.