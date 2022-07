Pena do padre Leandro Ricardo é reduzida em quase dois anos

A pena do padre Pedro Leandro Ricardo foi reduzida após o juiz Rafael Pavan de Moraes Filgueira acolher o pedido de embargo da defesa do ex-pároco, que apresentou contradição no cálculo da punição sobre uma das vítimas do ex-reitor da Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua, em Americana. Com a correção, publicada no último dia 18, a pena agora soma 19 anos e cinco meses de prisão, ante os 21 anos iniciais. Ele poderá responder em liberdade.

Leandro foi condenado em maio deste ano por abusos sexuais. A sentença da Justiça o considerou culpado de dois dos casos, um deles em 2002 e outro relacionado ao período de 2005 a 2006, ambos envolvendo adolescentes e quando ele era pároco na Paróquia Santo Antônio de Assis, em Araras.

“A decisão que diminuiu a pena do padre Leandro foi correta. Nós apresentamos um embargo logo após a publicação da sentença, onde questionamos o juiz sobre a causa de aumento de pena que foi indevidamente aplicada em razão da lei vigente à época dos fatos. O magistrado reconheceu o erro e corrigiu a sentença diminuindo em quase dois anos a pena aplicada. Nós já apelamos da sentença e temos confiança que no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo iremos conseguir reverter essa sentença, absolvendo o padre de todas as acusações”, justificou o advogado do ex-pároco, Paulo Henrique de Morares Sarmento.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com o processo, o cálculo da pena sobre um dos crimes atribuídos ao padre foi baseado em uma lei de 2005. No entanto, os fatos apurados se deram anteriormente, em 2002.

O MP (Ministério Público) também opinou favoravelmente ao embargo apresentado pela defesa. “De fato, as condutas praticas se deram em 2002. A modificação legislativa, modificando de 1/4 para 1/2 o aumento revela-se prejudicial ao acusado”, trouxe trecho da decisão da promotoria.

O MP ainda verificou erro material em relação a uma outra vítima, que era menor de 14 anos na época, em 2005. “Devendo-se ser sanado o erro material para que a tipificação seja corrigida, fazendo-se constar o réu no artigo 214 [Violação Sexual. Se a vítima é menor de 18 e maior de 14. Pena: reclusão, 3 a 7 anos], sem alteração da pena final”, trouxe a promotoria.

O advogado das vítimas, Gustavo Paiva, disse à reportagem que ainda há uma condição de recurso. “A defesa não concorda com a essa diminuição. Vamos em cima dessa situação sobre a possibilidade de entrar com recurso. Provavelmente iremos recorrer sim”.

CONDENAÇÃO. Os crimes teriam ocorrido em Araras, onde padre Leandro iniciou o sacerdócio. A denúncia aponta que o pároco levou um adolescente à casa paroquial a quem teria oferecido bebida alcoólica antes de realizar sexo oral. O padre também teria alisado o corpo de um menino de 11 anos, a pretexto de vesti-lo com uma batina.

Nos outros dois casos, de acordo com o MP, o pároco passava as mãos nas coxas e órgãos genitais dos adolescentes durante viagens de carro. Leandro, por sua vez, nega as acusações.