Polícia apreende 13 tijolos de drogas em ônibus na Anhanguera, em Americana

Drogas foram encontradas com auxílio do trabalho de cães de faro do 10º Baep; uma pessoa foi presa por tráfico

Foram apreendidos 12 tijolos de maconha e um tijolo de crack - Foto: Divulgação

A equipe do TOR (Pelotão Tático Ostensivo Rodoviário), da PMR (Polícia Militar Rodoviária), apreendeu na manhã deste domingo (14), em um ônibus de viagem que passava por Americana, 12 tijolos de maconha, pesando 7,9 kg, e um tijolo de crack, com pouco mais de um quilo. As drogas seriam levadas para o Maranhão. O funcionário da empresa de viagem foi preso por tráfico.

De acordo com informações da polícia, a equipe estava em patrulhamento de rotina na Rodovia Anhanguera (SP-330) quando, por volta de 11h30, abordaram um ônibus de viagem na altura do quilômetro 124, em Americana. O coletivo, que saiu de São Paulo, tinha como destino final a cidade de Timó, no Maranhão.

Durante buscas no veículo e com o apoio do trabalho de cães farejadores do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), foi possível encontrar uma caixa lacrada sobre um dos bancos que exalava forte cheiro de cloro.

Ao abrirem a caixa, os policiais encontraram os 13 tijolos de drogas. No restante do coletivo, nada de ilícito foi encontrado.

O motorista e seu ajudante foram questionados sobre a droga e, inicialmente, negaram o tráfico, entretanto, momentos depois, o condutor do ônibus relatou que viu uma pessoa negociando algo com seu auxiliar e deixando a caixa para ele. Imagens de segurança da rodoviária de São Paulo, que os policiais tiveram acesso, gravaram essa movimentação.

Indagado novamente, o ajudante confessou que tinha combinado de levar a caixa com drogas até Caxias, no Maranhão, e que receberia R$ 300 pelo transporte.

As drogas foram apreendidas e o ajudante foi autuado em flagrante por tráfico de drogas na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana.