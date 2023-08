Projeto de reciclagem de papelaria em Americana ajuda instituição

Com 30 anos de história, a Papelaria Tamoio já foi instrumento para muitas campanhas beneficentes. A essência do fundador João Antônio Brenna é um legado que a filha Débora Brenna, de 44 anos, faz questão de manter.

Em 2021, quando a comerciante conheceu o Programa de Reciclagem de Instrumentos de Escrita, idealizado pela TerraCycle – uma empresa líder global em soluções para resíduos de difícil reciclabilidade -, ela fez questão de fazer parte.

O projeto, que beneficia a Instituição Fraternal Terapêutica Olguinha, começou a ser colocado em prática em março desse ano, com apoio da Maped, uma empresa francesa de materiais escolares.

Campanha tem como objetivo arrecadar materiais de escrita – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Somos pioneiros desse projeto no Brasil. Há cerca de um ano, começamos a perguntar para nossos clientes o que eles faziam com as canetas depois que elas acabavam. Percebemos que a resposta era sempre jogar no lixo. E sabemos que nosso planeta não aceita mais esse tipo de coisa. Não está tudo bem simplesmente descartar. Por isso, essa campanha de conscientização e arrecadação é tão importante. Precisamos levar essa informação adiante para que esse movimento cresça cada dia mais”, pontua.

Para ela, o fato de ter um trabalho voltado para o público infantil é motivador.

“Quando a gente vê esse tipo de sentimento sendo trabalhado na infância, temos esperança de um mundo melhor. É nessa fase que as sementes são plantadas, portanto, quando você consegue fazer uma criança entender que aquela caneta no estojo dela pode ajudar o planeta, você consegue fazer com que ela compreenda outros valores”, diz.

Alimente o Monstrinho

A iniciativa consiste em arrecadar materiais de escrita, como lápis grafite, lápis colorido, lapiseiras, canetas, canetinhas, borrachas e marcadores de quadro branco.

Ao todo, até agora, a iniciativa distribuiu 40 caixas personalizadas de “monstrinhos”, em pontos estratégicos da cidade, na própria papelaria, além de várias escolas, através de uma parceria com a Flaam (Feira Literária e Artística de Americana).

“Parece que é o descarte de uma simples caneta, mas é muito além disso, então, escolas que tenham interesse em participar, procurem se informar, entrem em contato conosco, porque temos interesse em ter outros pontos”, sugere Débora.

Instituição

Há cinco anos, a Olguinha passou a funcionar em um anexo do Hospital Seara, em Americana. Segundo o coordenador da instituição, o médico José Getúlio Thuler, de 72 anos, o trabalho começou como uma forma de oferecer assistência a doentes, em especial, pessoas com câncer (em tratamento ou em fase terminal), além de vítimas de doenças emocionais.

“Como a instituição é espírita temos essa função de acolher, além de fazer desde o início uma série de terapias alternativas complementares como reiki, cromoterapia, fluidoterapia, homeopatia, acupuntura e massoterapia”, conta Getúlio.

Atualmente, os atendimentos são feitos às segundas e terças-feiras, quando passam pela instituição em média 300 pessoas.

“É incrível você acompanhar a mudança na vida de um paciente com câncer terminal que toma medicamentos fortíssimos para aliviar as dores e com as terapias, consegue sentir o incômodo diminuindo, conseguindo inclusive uma dignidade para desencarnar”, diz o médico.

Segundo Getúlio, os mais de 100 voluntários são treinados para desenvolver com técnica as terapias. “Muitos deles são pessoas que precisaram dos tratamentos e após melhorarem ficaram para ajudar”.

Além das terapias, a instituição também mantém o Educandário, que desde o ano passado atende 26 crianças de zero a cinco anos, encaminhadas por meio de um convênio com a Prefeitura de Americana. “É uma das coisas mais lindas que temos na instituição”, derrete-se.

Parceria

Ciente da importância de ações como a da Papelaria Tamoio, Getúlio destaca três aspectos que considera essencial no programa.

“Primeiramente, o benefício ao meio ambiente e a conscientização que a campanha traz, especialmente para as crianças. Segundo, tem o sentimento que você desenvolve desde cedo de ter um olhar para outro. Por último, esse benefício que vem para a instituição garante a continuidade do projeto, afinal, essa ajuda financeira é muito necessária. Então, além de um trabalho social, é educacional e espiritual. Por tudo isso, sou muito grato a Debora por essa iniciativa”, afirma o médico.

Manutenção

Para a manutenção da instituição, o coordenador afirma que tanto ele quanto o médico Fábio Thuler, arcam financeiramente com o que falta. “Os projetos não alcançam verba suficiente para se manter”, explica. Assim, doações individuais e campanhas são essenciais para que o trabalho continue sendo realizado.

Para quem quiser mais informações, elas estão disponíveis no Instagram @instituicaoolguinha e @papelariatamoio.