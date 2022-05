Pela segunda vez na semana, Americana tem dia mais frio do ano

A temperatura mínima em Americana bateu um novo recorde na cidade, pela segunda vez na semana, de acordo com dados registrados pela rede meteorológica do Ciiagro (Centro integrado de Informações Agrometeorológicas). Nesta sexta-feira (20), os termômetros no município chegaram a 6,3º C, às 6h40 e seguiram assim até 7h20.

Na última quarta, Americana registrou 6,5º C, às 7h. Até então, esta era a menor temperatura registrada no ano na cidade e também a menor se comparada com todo o mês de maio desde 2016.



No entanto, em 2021, os termômetros em Americana chegaram na casa dos 4,71º C, no dia 31 de julho, a menor temperatura desde 2015.

Para os próximos dias, segundo dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), as temperaturas máximas em Americana devem subir. No sábado, a previsão é que a cidade registre mínima de 9º C. No mesmo dia, os termômetros podem chegar a 23º C. Já no domingo, a previsão é que as temperaturas estejam entre 10º C e 25º C.



Ainda de acordo com o órgão, a partir da próxima segunda-feira, dia 23, as temperaturas devem subir um pouco. A mínima prevista é de 11º C e, a máxima, de 28º C.



Outros municípios

As outras cidades que compõem a RPT (Região do Polo Têxtil) também registraram um novo recorde nas baixas temperaturas. Nova Odessa foi o município que registrou a mais baixa nesta sexta-feira, quando os termômetros bateram em 4,4º C, às 5h40. As temperaturas chegaram a 4,8º C em Sumaré, às 5h20. Já em Santa Bárbara d’Oeste, a temperatura ficou um pouco mais elevada. Os termômetros marcaram 6,3º C, às 6h40. Hortolândia não teve os dados divulgados pelo Ciiagro.