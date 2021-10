Pela primeira vez, Prefeitura de Americana terá orçamento bilionário

03 out 2021 às 07:58

Entenda as previsões de receitas e despesas para o próximo ano

Americana terá pela primeira vez orçamento superior a R$ 1 bilhão. O projeto que trata dos gastos municipais para 2022 foi publicado no Diário Oficial da câmara da última sexta-feira, após ser protocolado no Legislativo.

Orçamento da Prefeitura supera R$ 1 bilhão – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Em valores exatos, a administração municipal terá R$ 1.006.316.600 de recursos para investir. A cifra tem um acréscimo de mais de R$ 64 milhões em relação à receita orçamentária estimada para o exercício 2021, que é de R$ 941.790.432.

O orçamento estima a receita e fixa as despesas de forma a contemplar o plano de governo municipal. É uma peça de planejamento flexível, ou seja, pode ser alterada no decorrer do exercício, conforme surgem despesas urgentes ou que não puderam ser previstas.

As áreas da educação e da saúde, consideradas de fundamental importância para a qualidade de vida da população, foram contempladas com mais de R$ 422 milhões. A Secretaria de Educação terá um orçamento de R$ 194,5 milhões, enquanto que a Secretaria de Saúde e a Fusame (Fundação de Saúde do Município de Americana) terão R$ 228,3 milhões.

Todos os municípios são obrigados pela Constituição a aplicar 25% da receita de impostos e transferências na Educação e 15% das mesmas fontes na Saúde. De acordo com a prefeitura, para o cálculo desses mínimos obrigatórios são consideradas somente receitas próprias.

Além dessa aplicação mínima, há a previsão no orçamento de verbas federais e estaduais, tanto na Educação (como o salário educação e o convênio do transporte de alunos, por exemplo), quanto na Saúde (verbas do SUS etc.)

Entenda o orçamento previsto para 2022 – Foto: Editoria de Arte / O Liberal

O orçamento 2022 prevê ainda uma reserva de contingência no valor de R$ 17 milhões com objetivo único e exclusivo de efetuar pagamentos imprevistos e inesperados que surgirem. Do montante, R$ 15 milhões estão vinculados ao Ameriprev (Instituto de Previdência Social dos Servidores de Americana), como reserva para o RPPS (Regime Próprio de Previdência Social).

O projeto de lei inclui também a criação de mais três secretarias, além das 15 já existentes. Seriam a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a de Comunicação e Tecnologia da Informação e a de Gestão de Convênios. O orçamento previsto para as três pastas no primeiro ano de funcionamento é de R$ 6 milhões.

As 262 emendas protocoladas pelos vereadores ao projeto de LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) 2022 também estão anexas na proposta de orçamento. A maioria das sugestões é voltada para as áreas da Saúde e Infraestrutura.

Entre os pedidos, destacam-se a reabertura do Hospital Infantil André Luiz, construção de UBSs (Unidades Básicas de Saúde), recapeamento, implantação de ciclovias e de áreas de lazer.