Pela primeira vez em Americana, Tecnotêxtil 2023 tem inscrições abertas

A Tecnotêxtil 2023, feira que será realizada em Americana entre 7 e 10 de março, na Fidam (Feira Industrial de Americana), está com inscrições abertas para visitantes e expositores. O evento é uma oportunidade para concretização de negócios e ampliação de conhecimento.

A feira reúne lançamentos em tecnologia, máquinas, equipamentos, insumos e matérias-primas do ramo têxtil. Apesar de acontecer pela sexta vez, a edição deste ano será a primeira realizada em Americana, que faz parte de uma das principais regiões têxteis do País, a RPT (Região do Polo Têxtil).

Até o momento, estão garantidos 100 expositores, de mais de 250 marcas que atuam em diferentes segmentos, como setor de máquinas, químico, acessórios, tecelagem, impressão digital, automação e startups, por exemplo.

As inscrições podem ser feitas, de forma gratuita, através do site da Tecnotêxtil. Para expositores é possível inscrever a empresa para receber uma proposta.

“O evento é muito importante e tem a capacidade de fomentar o turismo de negócios, incrementar o comércio local, principalmente a rede hoteleira e gastronômica, e de movimentar a Fidam”, avaliou Rafael de Barros, secretário de desenvolvimento econômico de Americana.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.