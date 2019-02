Pegada ‘suspeita’ indica migração de onça-parda ao Parque Ecológico

Uma pegada “suspeita” encontrada no Jardim Botânico, na noite desta quarta-feira, sugere a hipótese de que a onça-parda que teria sido avistada por duas pessoas na última terça tenha migrado para o Parque Ecológico de Americana. A informação é do diretor do local, João Carlos Tancredi.

Ele afirmou ao LIBERAL que os rastros do animal em uma área de terra vão até as proximidades do alambrado que divide o Botânico do Parque Ecológico, e que isso levanta a suspeita de que o felino tenha pulado a divisória, embora não tenha sido achada nenhuma pegada na região do parque, o que impede a confirmação da informação.

Dois biólogos do Parque Ecológico divergem sobre as características da pegada. Um deles acredita ser realmente da onça-parda, enquanto o outro descarta, segundo o diretor. Uma foto do rastro foi enviada ao CENAP/ICMBio (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade) – o órgão analisará a prova.

A reportagem do LIBERAL esteve na manhã desta quinta no Jardim Botânico e confirmou a existência de um rastro que começa em uma região de terra próxima ao abrigo dos escoteiros, local onde um empresário afirmou ter visto a onça na última terça.

Questionado se fechará o parque caso haja uma confirmação de que a onça-parda está lá, o diretor disse que “se a gente conseguir delimitar um espaço, aí talvez a gente faça um fechamento para tentar a captura, senão fica difícil, fechar por fechar não vai adiantar nada”. Ele ressaltou, no entanto, que a decisão final será do secretário de Cultura e Turismo Fernando Giuliani, após reunião que envolveria toda a equipe técnica. O Botânico, porém, está sendo fechado às 17h até que algum indício da presença do animal seja encontrado.

Embora o perímetro do parque tenha uma região de mata menor e, consequentemente, menos locais para o felino se esconder, Tancredi não acredita em uma aparição dele no período diurno, pois o animal tem hábitos noturnos e evita o contato com seres humanos, segundo uma cartilha recebida por Tancredi do CENAP/ICMBio.

OUTROS CASOS

O aparecimento de onças em Americana não é algo incomum. Em 2016, uma onça-parda foi capturada dentro da Unikita, empresa têxtil localizada no Jardim Boer. Foto: Dener Chimeli/O Liberal

O resgate do animal levou cerca de 6 horas e envolveu a Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, Gama (Guarda Municipal de Americana), Parque Ecológico e profissionais do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade)

Em 2017, novo caso. Desta vez, o animal apareceu no bairro São Vito e foi resgatado em cima de uma árvore pelo Corpo de Bombeiros. O resgate exigiu até o uso de um caminhão com escada da corporação. Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

Este ano, em janeiro, bombeiros resgataram novamente uma onça-parda na sede da empresa Polyenka, na Rodovia Anhanguera (SP-330).