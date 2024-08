Pedro Strikis, da Foto Strikis, morre aos 63 anos em Americana

Ele estava internado na UTI do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, devido a complicações de uma doença neurodegenerativa

Morreu aos 63 anos, nesta terça-feira (27), em decorrência de parada cardíaca, Pedro Carlos Strikis, um dos pioneiros da fotografia em Americana e um dos responsáveis pela tradicional loja Foto Strikis. De acordo com a família, ele estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi desde o início do mês, devido a complicações de uma doença neurodegenerativa, cujo diagnóstico ainda não tinha sido definido.

Ele era casado e deixa cinco filhos. O velório ocorreu na tarde desta terça, no Cemitério Parque dos Lírios, em Santa Bárbara d’Oeste. Depois, o corpo foi para o crematório local.

Junto com o pai Fricis, Pedro foi um dos primeiros fotógrafos de Americana. Inicialmente, tinha uma loja de revelação na Rua Vieira Bueno – a Foto Strikis – e, depois, na Avenida Paschoal Ardito, onde hoje é a Foto Príncipe.

Pedro foi um dos primeiros fotógrafos de Americana e tinha uma loja de revelação – Foto: Reprodução

Memórias

O amigo de infância e fotógrafo Carlos Vasalo lembra de quando eram crianças, e ele sempre ia até a casa de Pedro.

“A gente se conhece desde sempre, me lembro das dicas de fotografia que recebi do pai dele. Depois como adulto, Pedro continuou o legado deixado pelo pai, acompanhado da esposa e filhos.”

Laura, esposa de Pedro Strikis, lembra que o marido se destacava pelas fotos de pessoas. “Enquanto alguns fotógrafos da época gostavam de paisagens, ele gostava de registrar aniversários e casamentos.”

Segundo ela, o marido se dividia entre a fotografia e sua paixão pela Biologia, que estudou na Unicamp. “Ele não era muito de dar aulas, mas gostava mesmo de ser pesquisador”, relata.

A esposa lembra ainda, que o marido começou a desenvolver os primeiros sintomas da doença em 2019. “Aos poucos, ele foi parando de dirigir, e estava ficando mais difícil cuidar dos negócios, por isso decidimos vender nossa loja na Avenida Paschoal Ardito.”

O ex-secretário de Comunicação de Americana e fotógrafo Allisson Roberto comprou o estabelecimento, que continua em sua família.

“A Foto Strikis foi um marco para Americana, a procura por casamentos sempre foi muito alta. Pedro Strikis foi uma lenda para a fotografia”, finalizou Allisson.