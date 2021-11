Pedreiro é preso em Americana após ameaçar matar mulher na frente da filha

De acordo com a vítima, ela já sofreu outras agressões do companheiro, mas nunca tinha feito denúncias para a polícia

Um pedreiro de 32 anos foi preso na noite desta quarta-feira (10) após ameaçar matar a esposa na frente da filha de 19 anos. O caso aconteceu em Americana.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os guardas municipais foram chamados pela filha da vítima, relatando a briga entre o casal. Ao chegarem no endereço, no Balneário Riviera, por volta de 21h30, a discussão já tinha cessado.

Os patrulheiros conduziram os familiares para a delegacia de Americana e a vítima de 39 anos relatou, em depoimento, que mora junto com o pedreiro há quatro anos e que nesse período já sofreu agressões físicas, mas que até então nunca tinha o denunciado à polícia.

Entretanto, depois da ameaça desta quarta, ela teme pela sua segurança e de seus filhos.

“Eu posso até ir preso, mas quando sair, vou meter uma bala na sua testa”, disse o companheiro durante a discussão, de acordo com o depoimento da vítima, que relatou ainda que o homem é usuário de cocaína e álcool. Ela solicitou também medidas protetivas.

A autoridade responsável, depois de ouvir os depoimentos da vítima e da testemunha, deliberou pela prisão em flagrante do pedreiro por violência doméstica.