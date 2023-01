Pedidos de isenção de IPTU vão até 28 de abril em Americana; saiba quem tem direito

Os contribuintes que têm direito à isenção de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), em Americana, podem solicitá-la até 28 de abril, por meio da plataforma 1DOC – Americana Inteligente, no site da prefeitura (americana.sp.gov.br). O prazo teve início na última segunda-feira.

Os carnês do IPTU 2023 serão enviados aos imóveis até 17 de janeiro. Após essa data, caso não ocorra o recebimento, os moradores poderão fazer a retirada na Unidade de Arrecadação da prefeitura, no Paço Municipal (Avenida Brasil, 85, Centro), ou emiti-los pelo site do Executivo.

O imposto pode ser pago de uma vez só, com desconto, ou em até 12 vezes, sempre com vencimento no dia 20. A primeira parcela deverá ser paga já neste mês. Eventuais contestações contra o lançamento do IPTU deverão ser feitas até o próximo dia 31.

Caso a pessoa tenha o pedido de isenção rejeitado, se tiver deixado parcelas para trás, ela terá de pagá-las com multa e juros.

Têm direito ao benefício da isenção:

Aposentados e pensionistas: precisa ser proprietário, comprovar que reside no imóvel e não ter dívidas com a prefeitura. Ter um único imóvel, com renda bruta de até três salários mínimos. O imóvel tem de estar cadastrado na prefeitura, ser de uso exclusivamente residencial e com até 150 m² de construção e terreno de até 360 m².

Pessoas com deficiência física, sensorial ou intelectual: comprovar que reside no imóvel (não precisa ser proprietário), não ter dívidas com a prefeitura, renda de até três salários mínimos, laudo médico atestando a deficiência e imóvel com terreno de até 360 m² e construção de até 150 m².

Portadores de doenças graves: comprovar que reside no imóvel (não precisa ser proprietário), laudo médico e conta da CPFL para isenção da CIP (Contribuição de Iluminação Pública).

Desempregados, empregados registrados, afastados, autônomos, profissionais liberais, pessoas que recebem auxílio doença, auxílio acidentário de trabalho e pensão por divórcio: ser proprietário, residir no imóvel, não ter dívidas com a prefeitura, renda de até três salários mínimos, imóvel residencial, cadastrado e com metragem de até 150 m² (construção) e de 360 m² (terreno).

No caso dos portadores de doenças graves, a lei de isenção contempla as seguintes enfermidades: ataxia de Freidreich, cardiopatia grave, distrofia muscular de Duchenne, distrofia muscular de Becker, distrofia miotônica de Steinet, distrofia muscular fácio-escápulo-umeral e demais distrofias musculares progressivas, doença de Parkinson, epidermólise bolhosa, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, espondiartrose anquilosante, estados avançados de Doença de Paget (osteíte deformante), hanseníase, hepatopatia grave, insulino dependentes, nefropatia grave, neoplasia maligna (câncer), paralisia irreversível e incapacitante, Aids, transtorno invasivo de desenvolvimento, transtorno autista, Síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância e demais transtornos do espectro autista enquadrados em grau dois ou três e tuberculose ativa.