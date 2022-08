Pedido de recuperação judicial da Accell é acatado pela Justiça

A 3ª Vara Cível de Americana acatou o pedido de recuperação judicial – procedimento que permite a renegociação de dívidas e a suspensão de prazos de pagamento – protocolado pela Accell Solutions, fabricante de medidores de água, gás e energia, que tem uma unidade no bairro Santa Cruz, em Americana. O pedido foi feito no dia 28 de junho e a decisão da Justiça publicada na última segunda-feira.

De acordo com a nova diretoria da multinacional, instituída em março deste ano pela sede mexicana Insprotec, a medida foi tomada após problemas administrativos, financeiros e supostas fraudes causadas pela gestão anterior.

Até junho, dívidas da empresa estavam avaliadas em R$ 170 milhões – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Com a decisão do juiz Marcio Roberto Alexandre, a empresa é impedida de pagar as dívidas do grupo de credores, formado por bancos, prestadores de serviços, fornecedores e até funcionários que, até junho deste ano, estavam avaliadas em R$ 170 milhões.

Essas dívidas serão pagas após apresentação de um plano feito pela própria empresa, em um prazo de 60 dias, e que contenha propostas de pagamentos, reestruturação da indústria, investimentos, maquinários e quadro de funcionários. Além disso, o pedido protege a Accell de ser penhorada.

A decisão judicial permite, ainda, que a empresa seja fiscalizada pela administradora nomeada pelo juiz, a R4C Administração Judicial Ltda. Ela é responsável por ir à empresa periodicamente, pedir documentos e apresentar um relatório sobre a Accell à Justiça.

“A empresa não tinha caixa para pagar todo mundo, então, com essa decisão, ela se reestrutura e se fortalece. A vida dos funcionários e da própria empresa permanece a mesma”, comentou o advogado que representa a Accell, Carlos Deneszczuk.

Após a apresentação do documento de pagamento à Justiça, a empresa vai mostrar o plano aos credores em uma assembleia, que ainda será marcada, sem prazo previsto.

“A estratégia agora é continuar focando na manutenção da liderança da Accell no Brasil e na América Latina, pautando os negócios com ética, transparência e contínua construção de soluções viáveis para a sua reestruturação e reequilíbrio financeiro. Vamos continuar honrando com todos os compromissos junto dos clientes, fornecedores, parceiros e acima de tudo, com nossos colaboradores, que continuarão sendo o alicerce de tudo o que foi construído ao longo de décadas na empresa”, disse ao LIBERAL o presidente da Accell Solutions, Fernando Gonçalves de Souza.