PDT lança Maria Giovana para concorrer à Prefeitura de Americana e 17 candidatos a vereador

A candidata Maria Giovana, durante convenção do PDT - Foto: Stela Pires/Liberal

O PDT (Partido Democrático Trabalhista) oficializou a candidatura de Maria Giovana Fortunato para concorrer à Prefeitura de Americana em convenção realizada pelo partido na manhã deste sábado (27). Na ocasião, a sigla também lançou 17 candidatos a vereador, que já completaram a homologação.

Maria Giovana pleiteia o cargo de prefeita pela coligação “Novo olhar para Americana”, que também reúne o PSB e a federação formada por PV, PT e PCdoB.

O PDT não descarta a possibilidade de lançar mais candidaturas a vereador, além das 17 já confirmadas. Entre os nomes oficializados, estão o então vereador Gualter Amado, que concorre à reeleição, o ex-vereador Kim e Talitha De Nadai, irmã do ex-prefeito Diego De Nadai e candidata à prefeita em 2020.

Os outros 14 candidatos do PDT são Awdrey Kokol, Bianca Rezende, Kal Farias, Fran de Souza, Juraci Fumaça, Lindalva Enfermeira, Masoca, Mota, Rodrigo Espanhol, Ronne Terramerica, Rosana Silva, Stephanie Avari, Bira da Auto Escola e Walkinho Fronio.

PDT lançou 17 candidatos a vereador na manhã deste sábado – Foto: Stela Pires/Liberal

O pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Maria Giovana, Pastor Ailton (PSB), também esteve presente no evento. No entanto, sua candidatura deve ser oficializada apenas na próxima quarta-feira (31), quando ocorre a convenção de sua sigla. O presidente do PT de Americana, Eduardo Coinca, também marcou presença.

A convenção do PDT foi fechada para membros da sigla e para os partidos da coligação e reuniu cerca de 60 pessoas. A equipe de Maria Giovana planeja um evento de lançamento aberto ao público.

A candidata ingressou na política de Americana em 2017, como vereadora, e concorreu à prefeitura nas eleições de 2020. Maria Giovana ficou em segundo lugar, com 32 mil votos.

Para ela, a corrida eleitoral deste ano está diferente, principalmente por causa do fim da pandemia da Covid-19 que vigorava em sua primeira tentativa.

“Eu entendo que vai ser uma eleição que a gente vai conseguir ganhar muito nas ruas, conversar muito com as pessoas. Essa é a nossa expectativa, esse é o nosso jeito de fazer política”, disse ao LIBERAL.

Sobre o diálogo com um eleitorado que tende aos partidos de direita, a candidata enfatizou seu viés “antipolarização”.

“Entendo que a polarização destrói famílias. Peguei essa pauta para mim como uma pauta de vida agora. Tenho conversado com as pessoas que ninguém ganha nada com a polarização e que o debate tem que ser sobre Americana”.