Pavimentação do Viaduto Centenário provoca queixas

Ondulações no acesso ao Viaduto Centenário pela Avenida Bandeirantes, no sentido bairro-Centro, têm atrapalhado motoristas. A falta de iluminação no local também provoca queixas. Um representante comercial, que não quis ter seu nome divulgado, contou ao LIBERAL que a alça de acesso é um dos pontos mais críticos.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Para ele, o ideal seria que o viaduto todo fosse recapeado, já que recentemente recebeu intervenções para ampliação de faixas. “Ficou uma coisa mal-acabada esse viaduto. As ondulações estão horríveis. Haja amortecedor e pneu”, desabafa o representante.

A iluminação deficitária nas proximidades também é alvo de reclamações. “Até tem lâmpadas, mas estão todas cobertas pelas árvores. É uma área de alto risco porque as pessoas podem ficar escondidas no meio do mato”.

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informou por meio de sua assessoria de imprensa que o trecho citado deve ser recapeado e que a manutenção e reparos no asfalto e lâmpadas é realizada periodicamente. Disse ainda que há estudos para melhorar a iluminação da Av. Bandeirantes.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento, uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364.