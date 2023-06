Pauta na câmara, cirurgia de redesignação sexual em menores já é proibida

Alvo de um projeto protocolado na Câmara de Americana na última semana, a cirurgia de redesignação sexual em menores já é proibida no Brasil.

A proposta, de autoria da vereadora Nathália Camargo (Avante), busca proibir a realização ou custeio de cirurgias e tratamentos hormonais em crianças e adolescentes, procedimentos que são regulados pelo CFM (Conselho Federal de Medicina) e proibidos no SUS (Sistema Único de Saúde).

Projeto ainda não foi votado pela Câmara de Americana – Foto: Câmara de Americana / Divulgação

Segundo Antonio Carlos de Freitas Junior, advogado e professor de direito constitucional, também trata-se de um projeto inconstitucional. Ele aponta que a Constituição Federal, no artigo 12, inciso 1, estabelece que apenas a União pode legislar sobre direito civil.

De acordo com o especialista, além de versar sobre direito civil, a proposta também trata de proteção à infância e juventude. Antonio afirma que, nesse caso, cabe à União estabelecer as normas gerais, e os estados e municípios podem suplementar a legislação conforme necessário.

“Todavia, sobre este tema em específico, não cabe aos municípios legislar, uma vez que não há interesse local que justifique lei municipal sobre o tema, bem como não há lei federal a ser suplementada”, diz o advogado, mestre e doutorando em direito pela USP (Universidade de São Paulo).

REGRAS

No CFM, há uma resolução de 2019 que estabelece regras sobre os cuidados às pessoas com incongruência de gênero. O conselho veda a realização de cirurgias em pessoas com menos de 18 anos e o início da hormonoterapia cruzada antes dos 16.

A hormonoterapia cruzada trata-se de um procedimento no qual os hormônios sexuais e outras medicações hormonais são administrados ao transgênero para feminização ou masculinização, de acordo com a identidade de gênero do paciente.

O procedimento em adolescentes precisa ser prescrito por endocrinologista, ginecologista ou urologista com conhecimento científico específico, com a anuência tanto do paciente quanto de seu responsável, a partir da conclusão de diagnóstico de incongruência de gênero.

O que pode ocorrer antes dos 16 anos é o bloqueio puberal, que consiste na interrupção da produção de hormônios sexuais. O CFM permite o tratamento a partir do momento em que a criança atinge a puberdade, também mediante prescrição, diagnóstico e acompanhamento.

DISCUSSÃO

O projeto de Nathália ainda não foi votado, mas a vereadora já levantou a pauta na sessão da última quarta-feira, logo após ela ter protocolado a proposta na câmara.

Ela apontou que o CFM já proíbe as cirurgias em menores, mas ressaltou que, mesmo assim, quer legislar sobre o tema dentro do município. “Não podemos deixar que isso aconteça”, destacou.

Nathália também criticou a presença de crianças em eventos como a 27ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, realizada no domingo passado.

“Me assusta ver pessoas levando crianças a essas passeatas, levando crianças a esse entendimento, sendo que elas mesmas são crianças inimputáveis que não têm entendimento algum. E como elas vão ter entendimento a respeito de seu gênero?”, indagou.

Marcos Caetano (PL) já se posicionou a favor do projeto. “Não podemos deixar as pessoas mudarem o que Deus fez”, argumentou.