Patrulheiros prestam última homenagem à guarda que morreu após transplante

Guardas realizaram cortejo em homenagem à colega de trabalho, que faleceu nesta segunda-feira – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Os guardas municipais de Americana prestaram uma última homenagem para a companheira de trabalho Francielle Fidelis, que morreu na tarde desta segunda-feira (26), aos 36 anos, após passar por sua terceira cirurgia de transplante de fígado.

Francielle trabalhou na Gama (Guarda Municipal de Americana) por 10 anos e os amigos realizaram um cortejo durante o velório e sepultamento, que ocorreram no cemitério Parque Gramado, nesta terça.

Diversas viaturas se organizaram com as sirenes ligadas e os patrulheiros ficaram em formação enquanto a guarda levava o caixão com o corpo de Francielle. Houve discurso, aplausos e uma salva de tiros.

Francielle passou por três transplantes em 12 dias e não resistiu a uma hemorragia – Foto: Facebook / Reprodução

A guarda Duanis Canizella. de 44 anos. se formou com a Francielle e compartilhou boas lembranças da amiga.

“A Fran, além de se preocupar com ela, se preocupava com a gente também. Não tem como descrever ela, uma pessoa maravilhosa, amiga e companheira. Falei que se pudesse tinha doado metade do meu fígado para ela”, disse Duanis.

Segundo o diretor-comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva, gratidão é a palavra que fica da corporação para a patrulheira.

“Fica uma gratidão imensa da corporação, da dedicação, carinho e atenção que ela sempre teve com a população e com todos os integrantes da guarda. Foi uma pessoa que trabalhou até o último dia antes de fazer a cirurgia com um sorriso no rosto”, afirma Aurélio.

Francielle deixou o esposo, com quem foi casada por 12 anos, e as duas filhas, de 6 e 8 anos. Ela passou por três transplantes de fígado em doze dias. Nesta segunda, quando realizava a terceira cirurgia, teve complicações e acabou não resistindo.