Patrulheiros da Gama terão câmera acoplada no uniforme

Patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana) começam a testar neste mês um novo dispositivo chamado Rádio Comunicação. A tecnologia conta com uma câmera que fica acoplada ao uniforme do patrulheiro, para garantir transparência e segurança nos atendimentos.

Equipamento já está em teste pelos patrulheiros – Foto: Gama / Divulgação

Dispositivo semelhante já é usado por policiais militares desde fevereiro deste ano, que grava automaticamente todas as atividades policiais, transmitindo imagens em tempo real para centrais específicas e garantindo acompanhamento instantâneo das ações em diferentes regiões do estado.

Entretanto, diferente da tecnologia da PM, as ações gravadas pelo equipamento usado pela Gama, não serão transmitidas instantaneamente e o arquivo só será descarregado por computadores autorizados.

Os testes do equipamento seguem até o fim de janeiro e após este período, cada equipe contará com um Rádio Comunicação que, além das imagens, capta sons. De acordo com a corporação, os guardas serão orientados a ligar o equipamento de filmagem nas abordagens e operações para dar segurança tanto para o patrulheiro, quanto para a população.

O novo dispositivo conta com acesso wi-fi e tecnologia 4G que permitirá que os patrulheiros registrem boletim de ocorrência de forma digital, com a possibilidade de anexar imagens, sincronizado ao Controle de Operações da Gama. Esse documento poderá ser requisitado, posteriormente, por meio da plataforma 1Doc já utilizada pela população, no site da Prefeitura de Americana. Além do sistema de rádio comunicação, o equipamento também permite a consulta de dados de pessoas e veículo no sistema da Gama.

A Guarda prevê, ainda, que com a nova tecnologia os processos se tornam mais ágeis, uma vez que todo boletim de ocorrência, atualmente, passa por uma digitalização no setor de protocolo.

”É a tecnologia chegando na corporação, dando melhores condições de trabalho para o agente, além de agilidade na informação, da sustentabilidade com a economia de papel”, destacou o comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva.