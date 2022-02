Patrulheiro de Santa Bárbara d’Oeste atira contra homem em Americana

Guarda estaria de folga e abordou o indivíduo, que o teria atacado; mulher do homem baleado disse que ele toma remédios controlados e que teve um surto

Um patrulheiro da GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste, de 52 anos, atirou contra um estudante de 32, na noite deste sábado (19), no Jardim Brasília, em Americana. A reportagem do LIBERAL apurou que o guarda estava de folga no dia da ocorrência. Ele alegou legítima defesa.

Segundo relatos do patrulheiro no boletim de ocorrência, por volta de 20h30, ele estava na Rua Josefina Pântano, quando abordou o estudante. Ao contar que era guarda municipal, o homem o teria atacado e, para se defender, o patrulheiro atirou na mão do indivíduo.

Não foi explicado no registro do caso o motivo de o guarda ter realizado a abordagem.

Já o estudante relatou aos guardas que atenderam à ocorrência que ele tinha sido contratado para tirar a arma daquele guarda e que receberia R$ 7 mil por isso, mas não informou quem o tinha empregado, por medo de represálias.

O estudante foi socorrido por uma equipe de resgate até o HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi em Americana com ferimento na mão. A mulher dele relatou na ocorrência que seu marido toma remédios controlados e às vezes tem surtos.

Ela afirmou também que não é verdadeira a história que ele tinha sido contratado para tirar a arma do patrulheiro e disse que foi a ação foi resultado das alucinações do marido.

Exames periciais dos envolvidos foram feitos e serão incluídos no processo investigativo. Um boletim de ocorrência foi registrado no 2° DP (Distrito Policial) de Americana e será investigado.