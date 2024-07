Pátios de Americana e SB não receberão mais veículos apreendidos pela Polícia Civil

O recolhimento de veículos apreendidos exclusivamente pela Polícia Civil deixou de ser feito nos pátios de Santa Bárbara d’Oeste e Americana e passou para Cosmópolis, no espaço do km 138 da Rodovia Professor Zeferino Vaz (SSP-332), no bairro Itapavussu.

O comunicado assinado pela delegada Seccional de Americana, Martha Rocha de Castro, foi encaminhado para as respectivas unidades, na última sexta-feira.

A partir de agora, os veículos furtados ou roubados que forem recuperados pela polícia, além dos envolvidos em acidentes de trânsito, serão apreendidos e só poderão ser liberados aos proprietários em Cosmópolis, mediante a liberação da autoridade policial (delegado) da respectiva cidade da ocorrência.

A mudança afeta somente à Polícia Civil, pois nos casos de veículos apreendidos pela PM (Polícia Militar) e Guardas Municipais, como por exemplo com documentos atrasados, eles continuarão a ser levados aos pátios de Americana e Santa Bárbara, que permanecem administrados pela empresa Octógono.

O secretário de Segurança Trânsito e Defesa Civil de Santa Bárbara, Rômulo Gobbi enfatizou que com relação a GCM (Guarda Civil Municipal) nada mudou.

“Como secretário lamento o transtorno que causará às vítimas de crimes, que terão se deslocar para outra cidade para conseguir de volta seu veículo”, ressaltou.

A mudança do local também foi mencionada pelo vereador barbarense Bachin Jr. (MDB) durante a sessão da câmara desta terça-feira.

“Me preocupa essa decisão, considerando que os barbarenses certamente terão um transtorno ainda maior quando da necessidade da liberação de veículos apreendidos, além do considerável aumento nas custas, tendo em vista a necessidade de se deslocar cerca de 50 km até Cosmópolis. Vale lembrar também que o pátio municipal encontra-se regular para recebimento dos veículos, como vinha ocorrendo há muito tempo”, disse o parlamentar.

O presidente da Câmara de Santa Bárbara, Paulo Monaro (PSD) reforçou que vai pedir uma reunião com a delegada Seccional para pedir a revisão da mudança.

A SSP (Secretaria de Estado de Segurança Pública) informou apenas que a mudança de pátio se deu exclusivamente por conta da lotação do antigo espaço

O LIBERAL procurou a responsável pela empresa Auto Resgate Capela, que administra o pátio de Cosmópolis, mas foi informado que o assunto deveria ser confirmado exclusivamente pela Polícia Civil.