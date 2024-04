Pátio 330 vai pagar R$ 350 mil por projeto para melhorias na região da Av. Afonso Pansan

Montante será destinado para obras previstas em estudo de melhorias no trânsito da região do stripmall

O grupo responsável pelo centro comercial Pátio 330, anunciado pela Prefeitura de Americana em setembro de 2023 e que deverá ser construído ao lado do Via Direta, na Avenida Afonso Pansan, terá de pagar R$ 350 mil ao Executivo como contrapartida do projeto.

Pátio 330 tem inauguração prevista para o mês de maio – Foto: Secom/Divulgação

O montante será destinado para realização de obras previstas em um estudo para melhorias no trânsito da região onde ficará o stripmall — espécie de shopping center, mas de menor proporção e ao ar livre.

“Após análise da empresa contratada, será desenvolvido um projeto para execução das obras necessárias que visam minimizar os impactos que o empreendimento pode causar no trânsito da região”, explicou a administração.

O estudo vem sendo elaborado pela Tranzum Planejamento e Consultoria de Trânsito e deve ficar pronto nos próximos meses, o que pode atrasar a entrega do empreendimento, prevista para maio deste ano.

O “Pátio 330” contará com 50 lojas e serviços, como academia, farmácia e lotérica, entre outros, além de 30 opções gastronômicas.

O espaço terá aproximadamente 6 mil metros quadrados de área construída e estacionamento com mais de 180 vagas. A expectativa é de que sejam criados 240 empregos diretos e 160 indiretos.